Robbie Williams: Ritt durch die Vergangenheit in Hamburg Stand: 02.02.2023 08:52 Uhr Beim ersten Konzert seiner "XXV Tour 2023" in Hamburg begeisterte Robbie Williams mit seinen Hits aus 25 Jahren. Von "Angels" bis "Come Undone" - eine persönliche Zeitreise voller Energie mit dem britischen Popstar.

von Susanne Hasenjäger

Ein Auftritt von Robbie Williams ist viel mehr als ein Konzert: Es ist Entertainment vom Feinsten - Kreischen, Tanzen, Mitsingen, Hüpfen, Lachen und Weinen in einem. Keiner erreicht sein Publikum bis in die letzte Reihe der durchweg ausverkauften Arenen so wie er. "Ich liebe Robbie Williams seit 1992" und "er ist einfach der größte Entertainer" sind nur zwei der Sätze, die nach dem letzten Song "Angels" von überglücklich strahlenden, überwiegend weiblichen Fans zu hören sind.

Frühes Anstehen für Robbie im Hamburger Schmuddelwetter

Von denen warteten einige schon seit dem frühen Morgen im Hamburger Wind und Wetter vor der Arena, nur um einen Platz ganz nah dran an ihrem Robbie zu ergattern. Das hat sich gelohnt, genau wie die mit mindestens 120 Euro nicht gerade preiswerten Tickets.

Eine Zeitreise über Höhen und Tiefen

Denn Robbie Williams lädt auf dieser XXV Tour 2023 zu einer spannenden, intensiven und sehr persönlichen Zeitreise. An die Anfänge mit Take That, die Konkurrenz zu Gary Barlow erinnert er, an die schmerzhafte Trennung , die dann zum Beginn seiner Solokarriere geführt hat. Eine Zeitreise für all die, die er mit seiner Musik schon seit den Boyband-Tagen begleitet und die, genau wie er, 30 Jahre älter geworden sind.

Weitere Informationen 2 Min Robbie Williams in Hamburg: Fans fiebern Konzert entgegen Einige Fans warten schon seit den frühen Morgenstunden vor der Barclays-Arena. Ein Stimmungsbild vor dem großen Abend. 2 Min

Extrovertierte Robbie-Show in Hamburg

Das Alter ist dem 48-Jährigen allerdings tatsächlich kaum anzusehen. Die Haare sind ergraut, ansonsten wirkt er fit und durchtrainiert, was er auch gern zeigt. Im goldglitzernden Dolce und Gabbana-Muskelshirt tanzt er über die Bühne und den Steg ins Publikum, flirtet hier, wirft Kusshändchen da, fasst sich ins Gemächt und erzählt das eine oder andere schlüpfriges Detail aus seinem Leben. Das ist der extrovertierte Robbie, der sich selber "fucking amazing" findet.

AUDIO: Robbie Williams: "Ich liebe euch! Good to be back in Germany" (1 Min) Robbie Williams: "Ich liebe euch! Good to be back in Germany" (1 Min)

Robbie Williams erzählt offen von Depressionen und Sucht

Und dann gibt es da den anderen, den depressiven, einsamen, verunsicherten Robbie, von dem er in Liedern wie "Come Undone", "Feel" oder "Strong" singt. Und von dem er an diesem Abend sehr viel erzählt: "Es gab zwei Dinge, die mir damals das Leben gerettet, als ich Depressionen hatte, Alkohol- und Drogenabhängig war: Das war meine Frau Ayda und das wart ihr, die ihr immer da wart. Ich konnte mich darauf verlassen, dass ihr mich mögt. Wir sind Freunde", sagt er.

"Das half mir zu überleben. Der Mann, den ihr jetzt seht, ist so glücklich wie nie zuvor." Und dann lacht er und bedankt sich mit den Hits aus 25 Jahren Robbie Williams. Ganz großes Entertainment.

Weitere Informationen Beyoncé kommt auf Welttournee nach Hamburg US-Sängerin Beyoncé geht auf Welttournee und plant auch drei Konzerte in Deutschland. Am 21. Juni spielt sie in Hamburg. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Klassisch in den Tag | 02.02.2023 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop