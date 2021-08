Kampnagel Kultursommer Special: Sophia Kennedy live im Konzert Stand: 12.08.2021 12:49 Uhr Sophia Kennedy präsentiert auf der Waldbühne im Festival-Avant-Garten auf Kampnagel ihr neues Album "Monster". Wir übertragen das Konzert heute live ab 20 Uhr.

Unter dem Deckmantel des Pop vereint Sophia Kennedy den Glam der Showbühne, das Sprachspiel des Varietés und den Modernismus des Clubs. Ihr Debutalbum, das sie 2017 bei einem ausverkauften Sommerfestival-Konzert präsentierte, katapultierte sie auf die internationale Musik-Bühne. Danach gründete sie erstmal mit Helena Ratka (die mit ihrem Projekt Pose Dia am 14. August ebenfalls beim Sommerfestival spielt) das elektronische Pop Duo Shari Vari.

Neues Album "Monsters" live auf der Kampnagel-Bühne

Nun folgt mit "Monsters" das zweite, erneut von Mense Reents produzierte Album von Sophia Kennedy, und was die in Baltimore geborene Hamburgerin hier auf dem schwankenden Boden der Gegenwart musikalisch aufbaut, spielt "in einer Liga mit PJ Harvey, St. Vincent oder Nadine Shah" (DER SPIEGEL) und bekommt positives Feedback vom Guardian bis zum New Yorker.

Es sind verstörend-schöne düstere Songs, mit denen Kennedy aktuelle Themen wie Verlust und Trauer verarbeitet, in einer stilistischen Vielfalt von futuristischem Chanson bis zu Hip-Hop geprägtem R&B. Auf der neuen Waldbühne im Festival-Avant-Garten spielt Sophia Kennedy nun erstmals exklusiv ihr neues Album mit reduzierter Publikums-Kapazität.

Wir übertragen heute das Konzert von 20 Uhr bis 21.15 Uhr im Livestream.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 12.08.2021 | 20:00 Uhr