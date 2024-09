Justin Timberlake war mit lässiger Las-Vegas-Show in Hamburg Stand: 05.09.2024 12:08 Uhr Am Mittwoch haben 15.000 Fans Justin Timberlake in der Barclays Arena Hamburg gefeiert. Beim letzten der vier Deutschlandkonzerte seiner "Forget Tomorrow"-Welttournee bot er zündende Songs, aber auch Lückenfüller.

von Danny Marques Marcalo

Die Fans in der ausverkauften Arena machen schon Party, da ist Justin Timberlake noch gar nicht aufgetreten, sondern ein DJ als Einheizer. Der spielt Hits der 1990er- und 2000er-Jahre. Also genau aus der Zeit, in der viele Fans das erste Mal von Justin Timberlake gehört haben.

Lässiger Megastar

Schwarze Hose und Jackett, weiße Schuhe und eine weiße Perlenkette trägt der Megastar. Das sieht schon lässig aus. Er bewegt sich nicht allzu aufwendig, aber sehr perfekt mit seinen Begleittänzerinnen und -tänzern. Der Hingucker ist ein großer Kasten, ein gigantischer Dominostein, der sich aus der Videowand löst, sich über Timberlake und Crew bewegt, angeleuchtet wird oder auch mal ein Video ergänzt - eine Las-Vegas-Show in Hamburg-Bahrenfeld.

Brief aus Teenager-Zeiten groß ausgedruckt

Justin Timberlake redet nicht viel, aber er nimmt sich durchaus ein paar Mal Zeit, mit den Fans zu interagieren. Er liest die Schilder, die einige hochhalten. Eine Frau hat einen Brief groß ausgedruckt, den er noch als Teenager bei der Boygroup N'Sync an sie schrieb. Timberlake macht Selfies und läuft durch die gesamte Arena zu einer zweiten Bühne im hinteren Teil. Artig bedankt er sich auf Deutsch, "Ich liebe euch alle", sagt er. Die Fans tanzen und feiern.

Show mit heißer Luft - und Lückenfüllern

Der 43-Jährige ist Vollprofi, aber nicht alle Songs zünden. Justin Timberlake hat einen Haufen Lückenfüller im Repertoire, heiße Luft an einem Abend, der in Hamburg gewitterbedingt schon genug heiße Luft hat. Auch Timberlake sagt mehrfach "It’s so hot" und trinkt immer wieder aus seiner 1,5 Liter Wasserflasche. Gegen Ende wird das ohnehin zu laut gepegelte Konzert in der Arena dann nochmal richtig laut mit "Can't Stop The Feeling" und "Rock Your Body". Und dann als endgültige Abrissbirne der Extase "Sexy Back". Wer da nicht tanzt, der ist ein Backstreet Boy.

Superstar hat sichtlich Spaß auf der Bühne

Keine zwei Stunden spielt Justin Timberlake. Es waren alle Hits dabei, nicht alle Songs hat er komplett ausgespielt, einige waren gekürzt. Aber der Mann hat getanzt, mit dem Publikum geflirtet und durchaus den Eindruck gemacht, dass es ihm Spaß macht. Das kann man nicht von allen Superstars dieser Tage behaupten. Die Tour soll am 20. Dezember in Kansas City enden.

