Julie Weißbach: Der steinige Weg zur Künstlerin

Die Lübeckerin Julie Weißbach singt, schreibt und malt. Ihre Kunst kommt an - doch den Durchbruch hat sie auch nach zehn Jahren noch nicht geschafft. Weißbach macht trotzdem weiter - und feiert kleine Erfolge.

von Isabelle Breitbach

Schreiben, Zeichnen, Musik - wenn es einfach wäre, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen, würden wahrscheinlich viel mehr Menschen hauptberuflich Kunst machen. So wie Julie Weißbach. Zum Ende ihres Studiums hat sie entschieden: Sie will nicht Lehrerin, sondern Künstlerin sein, auch wenn das ein steiniger Weg ist.

"Die Veranstalter sagen einem, dass sie es eigentlich gut finden, aber eigentlich wollen sie es nicht spielen, weil sie nicht wissen, ob jemand kommt, weil mich ja keiner kennt. Das ist ein Teufelskreis. Es kennt einen keiner, also kann man nicht auftreten. Wenn man aber auch nicht auftritt, kennt einen auch keiner. Also das Problem kann ich nicht lösen", sagt Julie Weißbach.

Noch kein Durchbruch als Singer-Songwriterin

Eine Durststrecke - da muss jede Newcomerin mal durch, könnte man meinen. Nur ist es gut zehn Jahre her, dass Julie Weißbach uns von diesem Teufelskreis erzählt hat. Und sie durchlebt ihn bis heute immer und immer wieder. Der Durchbruch als Singer-Songwriterin lässt auf sich warten.

Weißbach hat mehrere Standbeine: Musik, Bücher, Zeichnungen

Veranstalter buchen sie also nicht. Das würde sie beunruhigen, wenn Musik ihr einziges Standbein wäre. "Ich bin Künstlerin mit verschiedenen Ausdrucksformen. Mit Musik und mit Texten und mit Bildern. Für mich ist es alles eigentlich das gleiche, nur eine andere Art des Ausdrucks. Aber es ist ja alles etwas, was aus mir raus will und deswegen bin ich dann irgendwie alles", erklärt Julie Weißbach.

Eine CD, etliche Bilder und Zeichnungen, Fotokalender, ein philosophischer Podcast, zwei Bücher mit Kurzgeschichten, Gedichten und eigenen Illustrationen. Alles Dinge, die in den vergangenen zehn Jahren aus der Künstlerin raus wollten.

Lesung in Lübecker Stadtbibliothek

Bei einer Buchpremiere in der Lübecker Stadtbibliothek liest Julie Weißbach aus ihrem neuen Gedankenbilderbuch "In jedem Sturm ist ein Lied". Gleichzeitig nutzt sie die Gelegenheit für ein Konzert. Im Publikum sitzt auch ihr Verleger Klaus Altepost, der sie vorher noch nie live erlebt, geschweige denn getroffen hat. Ihn hat sie an diesem Abend überzeugt:

"Die Frau hat eine unglaubliche Eindringlichkeit. Die Texte haben eine Sprache, die sofort mir unter die Haut geht. Und die Bilder haben genau das ausgedrückt. Es gibt Leute, die schreiben können, Leute, die Musik machen können, aber ganz wenig Leute, die diese Kombination von Schreiben, Singen und Malen in dieser Eindringlichkeit haben. Das hat mich sofort begeistert", sagt Klaus Altepost.

Fangemeinde im Netz unterstützt Julie

Ihn und viele andere. Julie Weißbach macht Kunst, um Menschen zusammenzubringen, sagt sie. Im Netz hat sie sich eine kleine Fangemeinde aufgebaut. Und die braucht sie auch: Projekte wie ihr Buch lassen sich nur mit Unterstützung finanzieren.

"Ich glaube, die Leute denken von außen immer, das ist so ein einsames Ding, was man alleine macht, aber man macht es eigentlich mit ganz vielen zusammen und dann wird es auch richtig gut. Wenn man das miteinander teilen kann, kommen automatisch diese Brücken, die ich mir immer wünsche. Ja, und jetzt sind es 114 Leute, die als Buchpaten bei dem Buch mitgemacht haben. Das hätte ich nie gedacht - und das hat mich total gefreut", sagt Weißbach.

Die erste Auflage ihres Buches kostet 9.000 Euro. Davon lassen sich tausend schöne Bücher drucken. Aber kann sich das für alle Beteiligten lohnen? "Ob es ein kommerzieller Erfolg wird, wird man sehen. Da werden keine 50.000 oder 100.000 Bücher verkauft werden, aber jedes Buch ist wichtig und jedes Buch hat eine Botschaft", meint Verleger Altepost.

Julie Weißbach versucht weiter, von der Kunst zu leben

Julie Weißbach bleibt optimistisch: "Ich würde sagen, dass ich mit der Kunst viel besser lebe als ohne sie. Ich bin sozusagen auf dem Weg dahin. Ich arbeite da jeden Tag dran, dass ich von der Kunst leben kann. Es ist nach wie vor nicht so einfach, aber ich merke auch, dass gerade die Projekte, von denen ich wirklich überzeugt bin, dass die gut und wertvoll sind und dass das die Projekte sind, die funktionieren. Das hab ich vor zehn Jahren noch nicht gewusst."

Zumindest um diese Erfahrung ist sie reicher geworden in den vergangenen zehn Jahren. Ihre nächsten Schritte: eine Lesetour, dann womöglich ein neues Album. Und irgendwann vielleicht Konzerte - ohne Hutkasse.

