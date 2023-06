Im Grunde unsterblich: George Michael wäre 60 geworden Stand: 25.06.2023 09:01 Uhr Mit Wham! wurde George Michael zum Weltstar und auch als Solokünstler feierte er große Erfolge. Doch es gab auch dunkle Kapitel im Leben des Sängers, der schon mit 53 Jahren starb. Heute wäre er 60 geworden.

von Imke Köhler

Mit Wham! fing alles an. Die Popgruppe, die George Michael und Andrew Ridgeley 1981 gegründet hatten, bestand nur wenige Jahre, stürmte aber die Charts. Zu den bekanntesten Songs gehören "Everything She Wants", "Wake Me Up Before You Go-Go", und dann natürlich "Last Christmas", womit sich Wham! im Grunde unsterblich gemacht hat.

"Faith": George Michaels erfolgreichstes Album

Trotz der Erfolge wollte George Michael andere Wege gehen. Seine erste Solosingle, die noch als Single von Wham! erschien, war "Careless Whisper". 1987 brachte er dann sein erstes Soloalbum "Faith" heraus. Es sollte das kommerziell erfolgreichste Album seiner Karriere werden.

George Michael zählt zu den größten Musikern aller Zeiten. Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen gehören zwei Grammys und drei Brit Awards, und er wurde in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Die Zahl seiner verkauften Tonträger wird auf 100 bis 125 Millionen geschätzt.

Drogenkonsum und gesundheitliche Probleme

Viel öffentliche Aufmerksamkeit bekam George Michael aber auch wegen seiner Homosexualität, seines Drogenkonsums und gesundheitlicher Probleme. Er selbst sprach in Interviews von sehr dunklen Kapiteln seines Lebens, von Depressionen und davon, dass es wie eine Achterbahnfahrt sei. Er fuhr auch Auto unter Drogeneinfluss und wurde dafür 2010 zu acht Wochen Gefängnis verurteilt, von denen er vier Wochen absitzen musste.

AUDIO: Der Stichtag: Vor 60 Jahren wurde George Michael geboren (3 Min) Der Stichtag: Vor 60 Jahren wurde George Michael geboren (3 Min)

Im Interview mit der BBC sagte er nach seiner Entlassung: "Ich weiß, dass die Leute denken, dass es eine entsetzliche Erfahrung gewesen sein muss. Aber ich persönlich finde, dass es leichter ist, eine Strafe zu akzeptieren, wenn du glaubst, dass du sie verdient hast. Und das habe ich."

Großzügiger Unterstützer von Wohltätigkeitsorganisationen

Am ersten Weihnachtsfeiertag 2016 ist George Michael, der damals erst 53 Jahre alt war, eines natürlichen Todes gestorben, unter anderem, wie es später hieß, an einer Herzmuskelentzündung.

Bei der Verleihung der Brit Awards 2017 würdigte Shirlie Kemp, die einst Backgroundsängerin bei Wham! war, George Michael mit den Worten: "Die Seite von George, die keiner kannte, war die enorme Unterstützung, die er Wohltätigkeitsorganisationen zukommen ließ. Seine Großzügigkeit hat so vielen Menschen ermöglicht, ein besseres Leben zu haben. Jeder, der George um Hilfe gebeten hat, hat sie bekommen." In dem Sinne bleibt auch lange nach seinem Tod viel mehr als nur seine Musik.

Weitere Informationen 4 Min Die andere Hälfte von Wham: Andrew Ridgeley ist 60 Dank der Einnahmen durch "Careless Whisper" und "Last Christmas" kann der Brite ein sorgenfreies Leben führen. Heute lebt er in Cornwall. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassikboulevard | 25.06.2023 | 14:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop