Große Resonanz auf NDR Kultur-Podcast "Becoming the Beatles" Stand: 30.12.2024 15:34 Uhr Mitte November hat NDR Kultur den 6-teiligen Podcast "Becoming the Beatles. Die Hamburger Jahre" veröffentlicht. Darin erzählt Ocke Bandixen von den so wichtigen Jahren der Band auf dem Hamburger Kiez. Die Resonanz darauf ist groß. Ein Gespräch.

Ocke, seit Wochen geschieht etwas sehr Schönes und eher Ungewöhnliches: Du bekommst nämlich täglich Mails und Post zu dem Podcast. Von Menschen, die den Podcast gehört haben: Was schreiben die dir?

Ocke Bandixen: Erst einmal: Die schiere Menge ist sagenhaft, es sind über einhundert. Genauer: 120 Mails, Briefe, Anrufe und Messenger-Nachrichten die mich erreichen. Gerade gestern und heute sind noch mal fünf dazugekommen. Und was die Menschen schreiben, ist tatsächlich für mich überwältigend. Viele bedanken sich einfach. Der Podcast hat ihnen gefallen, sie sind die ganzen sechs Folgen mitgegangen durch die Geschichte der jungen Beatles. Also: alle Rückschläge, alle entscheidenden Begegnungen und die langsamen Schritte aufwärts. Aber die Leute schreiben uns und mir auch vielfach ihre ganz eigene Beatles-Geschichte: Wann sie die Musik entdeckt haben und durch wen. Was die Eltern damals womöglich davon gehalten haben - in den 60er-Jahren meistens wenig.

Weitere Informationen Ohne Hamburg keine Beatles. Der Podcast erzählt, wie aus ein paar Liverpooler Jungs die berühmteste Band der Welt wurde.

Wer schreibt Dir da? Menschen, die die Beatles damals vielleicht selbst erlebt haben?

Bandixen: Auch, aber nicht nur. Mir schreiben nicht nur Leute, die sich selbst an diese Zeit erinnert oder auch mal im Star Club oder im Top Ten an der Reeperbahn waren, wo die Beatles ja aufgetreten sind. Zum Beispiel hat mir per Brief auch Jürgen Vollmer geschrieben, ein bekannter Fotograf, der damals auch tolle Fotos der Beatles gemacht hat und mit ihnen befreundet war, vor allem ein Foto von John Lennon ist berühmt geworden, der so lässig in Rockerpose im Türrahmen auf St. Pauli lehnt. Mit ihm hab ich schon telefoniert, das war sehr schön.

Aber es sind auch viel jüngere, die mir schreiben, auch viel jünger als ich es bin. Ganz viele Fan-Geschichten, ganz viele Anekdoten, was man mit den Beatles und ihrer Musik mal erlebt hat. Und dann kommt oft auch dazu: Ich kenne auch diesen Ort der Beatles. Oder: Ich gucke mir die Orte in Hamburg auch bald mal an. Davon erzähle ich ja auch ganz viel in dem Podcast. Und einer hat sogar geschrieben, dass er mal eine Beatles-Platte geklaut hat - schon lange her, aber aus Notwehr quasi, weil diese Musik so wichtig war und immer noch ist.

Weitere Informationen Becoming The Beatles Die Beatles: Wie wurde aus einer mittelmäßigen Tanzband die berühmteste Band der Welt? Ab 20. November auf NDR Kultur. mehr

Diese Resonanz ist ungewöhnlich groß. Was machst du jetzt damit?

Bandixen: Ich schreibe erst einmal allen zurück. Das ist klar. Ich bin auch schon dabei, einige hab ich auch schon angerufen, die darum gebeten hatten. Und noch mehr: Ich werde eine Zusatzfolge aufnehmen im Januar. "Becoming the Beatles - der Bonustrack", sozusagen. Mit einigen der Geschichten, mit Fangeschichten. Ich möchte eine privates kleines Beatles-Museum in Niedersachsen besuchen und interviewe einige, die besondere oder besonders bewegende Geschichten erlebt haben. Das schon mal als Vorausschau und auch als Dank für die vielen, vielen, tollen Zuschriften.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Nachmittag | 19.12.2024 | 14:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop