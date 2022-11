Fury in the Slaughterhouse kündigen neues Album an Stand: 04.11.2022 12:35 Uhr Nach 2021 wird die Band Fury in the Slaughterhouse aus Hannover 2023 einen neues Album veröffentlichen. "Hope" soll es heißen und elf neue Songs enthalten. Heute ist ihre neue Single "Better Times Will Come" erschienen.

"Endlich ist es soweit. 'Better Times Will Come' feiert heute #RELEASE. Wir sind überglücklich, endlich wieder neue Musik ins Universum zu schicken und danken der Göttin der Musik, dass ein neues Album kommt." Mit diesen Worten kündigen die Rocker aus Hannover das neue Album an.

"Better Times Will Come": Glauben an das Gute

Die neue Single "Better Times Will Come" basiert auf einer 30 Jahre alten Songidee, wie Sänger Kai Wingenfelder der Neuen Presse erzählt. Das Video ist auf allen bekannten Plattformen zu sehen. Hamburger Fans der Band dürfte freuen, dass es zu großen Teilen in der Astra Stube an der Sternbrücke und auf dem Kiez spielt. "Es heißt, wer singt, hat keine Angst, und wer keine Angst hat, glaubt an das Gute und hofft auf eine bessere Welt - und deswegen möchten wir mit 'HOPE' daran erinnern und Hoffnung bringen", schreibt die Band auf ihrem Instagram-Profil.

"Hope" erscheint im Juli 2023

Das ganze Album wird am 28. Juli 2023 erscheinen und kann bereits vorbestellt werden. "Hope" entsteht unter denselben Bedingungen wie ihr letztes Album "Now". Alle Songs werden im Studio von Vincent Sorg aufgenommen, der mit Arbeiten für Broilers, Donots und Die Toten Hosen als Spezialist für kräftigen Gitarrensound verantwortlich zeichnet.

1986 hatte sich die Band gegründet - 2008 aufgelöst. Neun Jahre später, 2017, haben sie wieder zusammengefunden und touren seitdem wieder erfolgreich durch die Lande. Fury spielen das nächste Mal beim Eishockey-Derby zwischen den Scorpions und Indians am 17. Dezember im Stadion von Hannover 96. Am 19. August machen sie auf der Gilde-Parkbühne Station.

