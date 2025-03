Florian Künstler bringt zweites Album raus Stand: 22.03.2025 06:00 Uhr Der Singer-Songwriter Florian Künstler wohnt in Lübeck, ist 39 Jahre alt und macht erst seit ein paar Jahren Musik. Jetzt ist sein zweites Album erschienen und das heißt "Du bist nicht allein".

von Susanne Hasenjäger

Umarmung ist das richtige Wort fürs Album, findet Florian Künstler: "An alle, die denken, dass sie mit ihren Sorgen und Ängsten, die wir alle haben, sagen: 'Geht nur mir das so?' Es gibt eine Milliarde Menschen, die das auch so fühlen, die nicht wissen, wie es weiter geht in dieser verrückten Welt. Alle, die denken, fühle nur ich das so, dem ist nicht so." Das Lebensgefühl dieser Zeit einfangen und Trost und Zuversicht geben, das ist genau das, was Florian Künstler mit seiner Musik tun will.

Hintergründe der Texte sind tiefgründig

Mögen auf den ersten Blick Titel wie "Glück kann man nicht kaufen", "Vergiss die guten Tage nicht", oder "Pass auf dich auf" nach Kalenderweisheiten oder Wandtattoo klingen, täuscht man sich, denn da steckt mehr drin. Es wird vielleicht am ehesten mit dem manchmal überstrapazierten Wort Authentizität beschrieben. Florian Künstler nennt genau das auch Glaubwürdigkeit und erzählt von seinem Leben, der schwierigen familiären Vergangenheit in Pflegefamilien und auf der Straße.

"Dann war ich auf der schiefen Bahn, da hätte es auch schief gehen können. Dann kam ein Kumpel, der meinte: 'Du schreibst doch Texte, du kannst auch in unsere Wohngemeinschaft ziehen." Seitdem fing der Sänger an, vor Leuten zu spielen. "Ich war vorher richtig verloren und dann kam die Musik. Gerade weil es bei mir nicht so gut lief, habe ich mir einen anderen Blick auf die Welt gemacht", sagt Florian Künstler.

Vom Berliner zum Wahl-Lübecker

Der gebürtige Berliner Florian Künstler lebt inzwischen in Lübeck: "Ich liebe Berlin. Eigentlich ist das Thema in Berlin nur Musik - und in Lübeck ist das Thema normale Menschen, normale Gespräche." Bei denen bekomme er immer viel Input für seine Texte und für Sachen, die Menschen wirklich bewegten. "Ich liebe Berlin, aber ich muss immer wieder zurück - ohne Möwen geht es nicht. Wenn ich morgens das Fenster aufmache und die Möwen kreischen, ist das wie ein Disneyfilm am Hafen. Ich mag das."

AUDIO: Florian Künstler mit neuem Album: "Du bist nicht allein" (3 Min) Florian Künstler mit neuem Album: "Du bist nicht allein" (3 Min)

Florian Künstlers neues Album "Du bist nicht allein" ist am Freitag erschienen. Seine Intention des neuen Albums ist klar: "Man fühlt sich umarmt." Jetzt ist der Musiker auf Tour, unter anderem an diesem Wochenende in Aurich (22.3.) und im Capitol in Hannover (23.3.) sowie in Kiel in der Pumpe (10.4.) und in der Großen Freiheit in Hamburg (11.4. und 12.4.).

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kulturjournal | 20.03.2025 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop