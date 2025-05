"Felt Better Alive": Pete Doherty singt sich ins Leben zurück Stand: 19.05.2025 11:34 Uhr Vom Skandalrocker zum Familienvater in kreativer Hochform: Pete Doherty meldet sich mit dem Soloalbum "Felt Better Alive zurück" - voller Geschichten, schrulliger Figuren und neu entdeckter Lebensfreude.

von Goetz Steeger

"Weine nicht, mein Liebling, ich versuche hier gerade ein Schlaflied für dich zu schreiben", singt Pete Doherty in "Pot Of Gold", einem Track seines neuen Albums. "Und wenn das Schlaflied dann ein Hit wird, kann Daddy Dir jede Menge coole Sachen kaufen." Ob als Gute-Nacht-Lied oder Popsong: Der Track hat tatsächlich Hitpotenzial.

Stimmige Atmosphäre mit wenigen I-Tüpfelchen

Zwischen Drogen, Skandalen und der Beziehung mit Kate Moss wurde Doherty zum Inbegriff des britischen Rock-Exzesses - und lieferte in diesem ganzen Chaos einige der stärksten Songs seiner Generation. Heute weiß er immer noch, wie man mit wenigen I-Tüpfelchen eine stimmige Atmosphäre erzeugt. "The Day The Baron Died" erzählt eine düstere, an Charles Dickens erinnernde Geschichte - mit einem Refrain, bei dem man nicht umhin kommt, an die Beatles zu denken.

So ist das Album "Felt Better Alive" eine Sammlung von Geschichten und Personen. Man trifft zum Beispiel auf den verträumten Musiker Ed Belly, der durch die USA reist und am Liebsten für die singt, die ihn nicht bezahlen können, weil sie nichts besitzen - mit Dixieland-Sound und einer toll gespielten Klarinette in Szene gesetzt.

Neues Album "Felt Better Alive": Positiv und lebensbejahend

Der punkigste und zugleich kürzeste Song des Albums ist die Geschichte des finsteren Geistlichen Poca Mahoney's. Doherty trägt sie als Duett mit der irischen Sängerin Lisa O'Neill. Das überwiegende Lebensgefühl auf "Felt Better Alive" ist allerdings positiv und lebensbejahend, wie die Geschichte des Obstgartens und den Köstlichkeiten, die er zu bieten hat, in dem Song "Calvados". Von dem hatte Pete Doherty bekanntermaßen genug, sodass dieser Kelch auch weiterhin an ihm vorübergehen wird. Zumindest ist ihm das zu wünschen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 16.05.2025 | 06:55 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop