Fairground Festival 2024: Prophecy jetzt live im Stream! Stand: 30.11.2024 19:00 Uhr Beim diesjährigen Fairground Festival in Hannover gibt es fünf Bühnen mit mehr als 50 Künstlerinnen und Künstlern. Der NDR streamt heute ab 19 Uhr live unter anderem Konzerte von Boris Brejcha, Danny Avila und Marlon Hoffstadt.

Das Fairground Festival fand als Ableger des österreichischen Beatpatrol 2022 zum ersten Mal in Hannover statt. Und auch jetzt, zwei Jahre später, wird es wieder zum Anziehungspunkt für die Elektro- und Techno-Szene - die fünf Bühnen verteilen sich diesmal auf drei statt bisher zwei Hallen. Die Genres der mehr als 50 Acts bewegen sich zwischen House, Melodic House, Techno, Hard Techno, Hardstyle und Hardcore.

Boris Brejcha ist Headliner der Mainstage

Headliner auf der Hauptbühne ist der Mann mit der venezianischen Maske, der deutsche DJ und Musikproduzent Boris Brejcha. Dazu gesellen sich Superstars der elektronischen Musik wie Oliver Heldens (HI-LO) oder der Rising Star Marlon Hoffstadt. Auch die belgische Techno-Queen Charlotte de Witte kehrt zum dritten Mal in Folge auf die Mainstage des Festivals zurück. Argy x Gordo geben mit ihrem gemeinsamen Auftritt eine b2b-Weltpremiere.

Radical Redemption mit Deutschland-Premiere

Auf der Techno-Stage werden die italienische Techno-Ikone Deborah De Luca, der Anführer der Hard-Techno-Bewegung Klangkuenstler und der legendäre Berghain-Resident Kobosil auf der Bühne stehen. Ein ganz besonderes Highlight für alle Harder-Styles-Fans in diesem Jahr ist die Deutschland-Premiere von Radical Redemption, der mit seinem "Orchestra of Eternity" die erste und einzige Show in diesem Jahr spielen wird.

Diese Acts streamt NDR.de

ARTE und NDR.de streamen am 30. November von der Mainstage und von der Techno-Stage. Änderungen am Streamingplan sind möglich:

