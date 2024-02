Elbphilharmonie: Konzertsaal wird zur Gaming-Arena Stand: 13.02.2024 15:48 Uhr Staiy ist einer der bekanntesten Streamer in Deutschland. Per Internet spielt er ein Computerspiel und Menschen schauen ihm dabei zu, so auch in der Elbhilharmonie. Begleitet wurde er live von einem Orchester und einer Geräuschemacherin.

von Antonia Reiff

Gaming ohne spannungsgeladene Musik ist einfach unvorstellbar. Was sonst wie selbstverständlich beim Spielen so nebenher läuft und für die entsprechenden Emotionen und die Dramatik sorgt, rückt beim Konzert in der Elphi in den Vordergrund. Dieses Konzert ist ein Experiment.

Der große Saal der Elbphiharmonie soll zur Gaming Arena werden. Streamer Staiy, dem im Internet über 300.000 Menschen folgen, sitzt an einem Schreibtisch auf der Bühne. Vor ihm der Computer, die Spielkonsole in der Hand. Hinter ihm ein Orchester und daneben eine professionelle Geräuschemacherin. Staiys Spiel wird auf einer großen Leinwand übertragen, er kommentiert das Ganze und alle Sounds dazu entstehen hier live und in dem Moment.

Streamer, Orchester und Geräuschemacherin live auf der Bühne

Das norddeutsche Kammerorchester, das "ensemble reflektor" ist bekannt für seine Experimentierfreude. Unter der Leitung von Dirigent Jochen Neuffer spielt es den Gaming-Soundtrack genau abgestimmt auf die Handlungen der Spielfigur. Simone Nowicki ist Geräuschemacherin und arbeitet normalerweise in Hörspielstudios. Nun sitzt sie mit auf der Bühne in einer Art Rumpelkammer aus Krimskrams und sorgt für eine dezente Geräuschkulisse: kleine Glöckchen, raschelnde Schritte im Gras oder das Flügelschlagen eines Kolibris mit Hilfe einer Salatschleuder.

Die Besucher finden das teilweise "richtig cool", "sehr gut abgestimmt" und "voll krass, dass die das immer so auf den Punkt geschafft hat, Geräusche zu machen." Streamer Staiy spielt die zwei preisgekrönten Spiele "Journey" und "Lost Ember". Einmal als Gestalt im Umhang und einmal als Wolf durchstreift er Landschaften und Ruinen, immer auf der Suche, um Rätsel zu lösen und an ein Ziel oder auf ein neues Level zu kommen.

Spannendes Spielerlebnis mit klassischem Konzert

Für viele Kinder und Jugendliche im Publikum ist Gaming ein großes Hobby. Sie schauen Streamern auf Twitch beim Spielen zu und verabreden sich online. Zu diesem Live-Gaming-Konzert sind ganze Schulklassen und auch Kinder mit ihren Eltern gekommen - ein spannendes, gemeinschaftliches Spielerlebnis mit klassischem Konzert.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kulturjournal | 13.02.2024 | 19:00 Uhr