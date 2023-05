ESC: Peter Urban geht - es konnte keinen Besseren geben Stand: 13.05.2023 12:57 Uhr Heute geht in Liverpool das Finale des Eurovision Song Contests über die Bühne. Für Moderator Peter Urban ist es seine letzte Show, er hört auf, nach 25 Jahren. Ein Kommentar zum Abschied von NDR Redakteur Ocke Bandixen.

von Ocke Bandixen

Das "Guten Abend aus…", wo ist der ESC in diesem Jahr noch mal? Ach ja, in Liverpool - das hat man schon im Ohr. Immer da, immer ganz dicht dran an der Musik. Immer auf dem Punkt, und auf der Pointe. So war das mit Peter Urban beim ESC.

Mit Begeisterung über Musik gesprochen - nicht nur beim ESC

Können Sie sich an die beiden tanzenden Rasierpinsel aus Irland erinnern? Jedward hießen die, was sagte Peter nach dem Auftritt knapp: "die arme Mutter". Oder nach dem lettischen Liedchen "Cake to bake": "Hier fehlten ein paar Rosinen". Oder über einen belgischen Sänger: "starke Augenbrauen, aber gesanglich eher begrenzt". Es konnte keinen Besseren geben.

Okay, ich gebe zu, ich bin befangen, schließlich habe ich das Vergnügen, mit ihm alle zwei Wochen im Studio gemeinsam im Gespräch über Pop- und Rockmusikgeschichte zu sprechen, für den NDR Podcast "Urban Pop – Musiktalk mit Peter Urban". Das Wissen, die Begeisterung und die Fähigkeit, über Musik zu sprechen, das kann man in dem Podcast wie auch jedes Jahr beim ESC erleben. Das ist, zusammen mit seiner unglaublichen Stimme, in der Tat einzigartig.

Lob vergisst man schneller als die Sprüche

Und gelobt hat er übrigens auch, gepriesen und gejubelt, wenn die Darbietungen es verdienten. Das vergisst man nur schneller als die Sprüche. Sein Können zeigte er beim ESC in den wenigen Sekunden, die er überhaupt nur zwischen den Liedern hatte, um etwas zu sagen.

Aber übrigens ebenso immer noch und schon seit Jahrzehnten in seiner nach wie vor laufenden wöchentlichen Radiosendung am Donnerstagabend auf NDR 2. Und auch im Podcast "Urban Pop", oder hatte ich das schon erwähnt?

Peter Urban: Abschied in der Beatles-Stadt Liverpool

Mit wie viel Geduld hat er ertragen, das oft, aber nun ja wirklich nicht immer, der deutsche Beitrag weiter hinten landete? Und wie oft hat er - fair, aber auch loyal - Worte gefunden, wo man kaum etwas zu sagen wusste?

Winken wir zum Abschied. Eine Runde noch. Aus Liverpool. Ausgerechnet die Stadt der Beatles, mit denen so vieles begann in der Rockmusikgeschichte. Das passt doch. Wie gut. Und wie schade. Peter Urban geht. Und nimmt ganz sicher zwölf Punkte mit.

