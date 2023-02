Depeche Mode veröffentlicht Single "Ghost Again" Stand: 10.02.2023 11:41 Uhr Erstmals seit dem Tod von Keyboarder Andrew Fletcher bringt das Synthie-Pop-Duo Depeche Mode wieder neue Musik raus. Am Donnerstag wurde die Single "Ghost Again" veröffentlicht. Das Album "Memento Mori" erscheint voraussichtlich am 24. März.

von Matthes Köppinghoff

Das 15. Studioalbum von Depeche Mode wird "Memento Mori" heißen und im März 2023 erscheinen. Es ist die erste neue Musik der Band nach dem überraschenden Tod des Gründungsmitglieds Andrew Fletcher. An der neuen Platte sei "Fletch" noch beteiligt gewesen, auch der im Nachhinein etwas morbide anmutende Albumtitel "Memento Mori" (übersetzt: Denke daran, dass du sterben wirst) hätte schon festgestanden, ließen die beiden verbleibenden Bandmitglieder Martin Gore und Dave Gahan im Oktober bei einer Pressekonferenz in Berlin verlauten. Produziert wurde die Platte von James Ford und Marta Salogni. Der erste Song "Ghost Again" wurde am Donnerstag veröffentlicht. Das Musikvideo dazu hat der berühmte Fotograf und Regisseur Anton Corbijn gedreht.

Songs auf "Memento Mori"

Auch die Trackliste für das neue Album gab Depeche Mode schon bekannt:

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Ghosts Again

Don't Say You Love Me

My Favourite Stranger

Soul With Me

Caroline's Monkey

Before We Drown

People Are Good

Always You

Never Let Me Go

Speak To Me

"Never Let Me Down Again" in Serie "The Last of Us"

Auch abseits ihrer neuen Musik sind die Briten gerade wieder sehr populär: In der ersten Folge der postapokalyptische US-Serie "The Last of Us" wird ihr Lied "Never Let Me Down Again" von 1987 publikumswirksam eingesetzt. Über Nacht verdreifachten sich die Streaming-Zahlen des Songs. Die Serie adaptiert ein Videospiel. Der Depeche-Mode-Klassiker wird gleich in der ersten Folge gespielt.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Nachmittag | 03.02.2023 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop