Depeche Mode mit neuer Single und Video von Anton Corbijn? Stand: 03.02.2023 12:42 Uhr Im Laufe des Tages gibt es Neues vom britischenSynthie-Pop-Duo Depeche Mode: Ein offizieller Countdown endet um 18 Uhr. Es könnte sich um die neue Single "Ghosts Again" handeln - mit Video von Anton Corbijn.

von Matthes Köppinghoff

Es gibt Neuigkeiten von Depeche Mode: Ein offizieller Countdown endet heute um 18 Uhr. Als einzige Zusatzinfo gibt es dazu die geheimnisvollen Worte "time is fleeting, see, what it brings", also übersetzt: Die Zeit eilt dahin, schaut, was sie bringt.

"Ghosts Again" - Anton Corbijn hat Video für Depeche Mode gedreht

Von anderer Seite gibt es schon die Bestätigung, dass heute eine neue Single samt Musikvideo veröffentlicht werden wird: Vor kurzem hat der berühmte Fotograf und Regisseur Anton Corbijn schon verraten, dass er ein Video zu "Ghosts Again" gedreht hat.

Seit Jahren arbeitet Corbijn eng mit der Band zusammen, und vielleicht gibt es so auch ein bisschen mehr: So geistern bei Instagram auch schon Fotos von einem Plakat umher. Möglicherweise ist darauf schon das neue Albumcover zu erkennen: zwei Paar Engelsflügel, jeweils in der Mitte mit einem Blumengesteck.

"Memento Mori": Neues Album soll am 17. März 2023 erscheinen

Das 15. Studioalbum von Depeche Mode wird "Memento Mori" heißen und wird am 17. März 2023 erscheinen. Es wird die erste neue Musik der Band nach dem überraschenden Tod des Gründungsmitglieds Andrew Fletcher sein. An der neuen Platte sei "Fletch" noch beteiligt gewesen, auch der im Nachhinein etwas morbide anmutende Albumtitel (übersetzt: „Gedenke zu Sterben“) hätte schon festgestanden, ließen die beiden verbleibenden Bandmitglieder Martin Gore und Dave Gahan im Oktober bei einer Pressekonferenz in Berlin verlauten. Produziert wurde die Platte von James Ford und Marta Salogni. Mit ihren neuen Songs - und natürlich ihren Hits aus der über 40-jährigen Bandgeschichte - werden Depeche Mode zudem bald auf Tour gehen.

"Never Let Me Down Again" in Serie "The Last of US"

Auch abseits ihrer neuen Musik sind die Briten gerade wieder sehr populär: In der ersten Folge der postapokalyptische US-Serie "The Last of US" wird ihr Lied "Never Let Me Down Again" von 1987 publikumswirksam eingesetzt. Über Nacht verdreifachten sich die Streaming-Zahlen des Songs. Die Serie adaptiert ein Videospiel. Der Depeche-Mode-Klassiker wird gleich in der ersten Folge gespielt.

