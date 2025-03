DJ-Duo YAMAS füllt Kieler Club nur mit Hilfe sozialer Medien Stand: 08.03.2025 12:00 Uhr Leon und Marek machen erst seit drei Jahren Musik. Trotzdem haben sie schon über 70 Millionen Streams auf Spotify. Als DJ-Duo "YAMAS" nutzen sie vor allem TikTok, um ihre Songs zu bewerben. Das hat auch bei ihrem ersten Event in Kiel funktioniert.

von Paul Wessels

Kiloweise Konfetti, Kunstnebel und Flammenwerfer im Dauertakt. An Showeffekten haben Marek aus Westerrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Leon aus Quickborn nicht gespart. Zusammen nennen sich die Beiden "YAMAS". Obwohl das DJ- und Produzentenduo vergangenen Sommer bereits auf Festivals vor Zehntausenden Menschen aufgetreten ist, war das Event im Kieler Atrium für sie etwas ganz Besonderes. Es war ihr erstes eigenes.

Erst seit drei Jahren dabei

Angefangen haben sie als "normale DJs", unter anderem in einem Club in Ahrensburg. Da hätten die Beiden aber schnell gemerkt, dass sie mehr Bock auf eigene Musik haben, erzählt Marek. Seitdem produzieren sie Hypertechno und Harddance, remixen häufig ältere Songs in diese Musikrichtung. Mit einem Mix von ABBAs "Lay All Your Love On Me" hatten sie im September 2023 dann ihren Durchbruch. Viele Clips mit ihrem Song gingen viral im Internet, wodurch der mittlerweile auch 43 Millionen Mal auf Spotify gehört wurde. Seitdem stehen sie bei dem Musiklabel Universal unter Vertrag.

Alles läuft über die sozialen Medien

Social Media sei ihre Geheimwaffe, erklärt Marek lachend. Laut ihm kommen vermutlich 99 Prozent ihrer Hörer von TikTok oder Instagram. "Es hört sich erstmal affig an, aber wir filmen uns einfach selber mit unserer Musik." Sie tanzen und singen dabei direkt in die Kamera oder lassen Freunde auf ihre neuen Songs reagieren. Meistens sind die Clips nur 5 bis 15 Sekunden lang und werden trotzdem millionenfach geklickt. Die Stimmung, die transportiert wird, ist laut der Beiden das Wichtigste. Viele Zuschauer wollen den Song danach auch in voller Länge hören.

Show in Kiel: Ein Zeichen gegen das Clubsterben

Auch sie selbst merken immer wieder, dass es deutlich schwieriger wird, Tickets für Shows zu verkaufen und Clubs zu füllen. Die Ursache sieht das Duo in den allgemein steigenden Preisen, aber vor allem auch in der Corona-Pandemie. "Die Leute, die damals 16 Jahre alt waren, haben, glaube ich, einfach diese Anfangszeit verpasst, um in Clubs zu gehen. Die haben sich dann an andere Dinge gewöhnt, feiern zum Beispiel öfter privat zuhause," erklärt Leon. Mit ihrer Show wollen sie ein Zeichen gegen das Clubsterben setzen und haben die Tickets für nur 8 Euro verkauft. Über 500 Menschen sind schlussendlich gekommen. Nicht ausverkauft, aber trotzdem ein großer Erfolg für das Duo. Auch die Werbung für die Show lief ausschließlich über ihre Social-Media-Kanäle.

Erst 21 Jahre alt: Wie geht es weiter?

Konkrete Pläne und Wünsche für die Zukunft haben sie nicht. Dass sie "YAMAS" mittlerweile hauptberuflich sein können, sei laut Leon schon ein großer Lebenstraum an sich. "Wir wollen erstmal einfach, dass die Leute wissen: Bei YAMAS ist immer Abriss!" Im Juli treten sie vor Hunderttausenden Menschen auf einem der größten Elektro-Festivals in Deutschland auf, dem AirBeat One in Neustadt-Glewe. Aber auch auf der Kieler Woche sind bereits zwei Bootspartys geplant.

Schlagwörter zu diesem Artikel Quickborn Kreis Rendsburg-Eckernförde Kiel