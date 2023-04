"Celebrating George": Hamburg feiert den stillen Beatle Stand: 10.04.2023 08:37 Uhr Die Beatles-Expertin Stefanie Hempel veranstaltet immer wieder besondere Beatles-Abende in Hamburg. Im Kulturzentrum Fabrik ist am Sonntag mit großer Band und vielen prominenten Gästen George Harrison gefeiert worden.

von Petra Volquardsen

Vor kurzem hat Stefanie Hempel noch mit ihrer Band beim Besuch von König Charles in Hamburg gespielt. Nun rollt sie in der Fabrik für George Harrison musikalisch den roten Teppich aus. Nichts Geringeres als ein Lebenswerk will Stefanie Hempel an diesem Abend auf die Bühne bringen. Mit dabei: jede Menge Instrumente, eine erstklassige Band und prominente Gäste. Blues Legende Abi Wallenstein spielt George Harrisons erste eigene Komposition "Don't Bother Me" und "Roll Over Beethoven". Als die Beatles in den 1960er Jahren in Hamburg spielten durfte "Roll over Beethoven" bei keinem Auftritt fehlen. "Das war Georges Song in Hamburg, jeden Abend wurde dieser Song gespielt", erklärt Stefanie Hempel.

George Harrison: Der Beatle im Schatten

Stefanie Hempel ist Musikerin und Hamburgs Beatles-Expertin. Seit Jahren schon führt sie Hamburger und Touristen an die Orte, an denen die Beatles während ihrer Zeit in Hamburg aufgetreten sind. Immer wieder organisiert Stefanie Hempel auch ganz besondere Konzerte. So hat sie unter anderem schon die Alben "Abbey Road" und "The White Album" auf die Bühne gebracht oder im vergangenen Jahr den 80. Geburtstag von Paul McCartney gewürdigt.

"My little baby brother" hat Paul McCartney seinen Freund George Harrison gern genannt. Der jüngste Beatle stand immer etwas im Schatten. Stefanie Hempel will zeigen, wie vielseitig seine Kompositionen sind. Harrison habe den Rock'n'Roll geliebt. Gleichzeitig stammen von ihm aber einige besonders anspruchsvolle Beatles-Kompositionen von - etwa Ausflüge in die indische Musik vom Sgt. Pepper Album.

Weitere Informationen 15 Min George Harrison: Der stille Beatle Am 25. Februar 1943 wird der britische Musiker geboren. Aus seiner Feder stammt "Here Comes The Sun", doch die meisten seiner Songs bleiben in der Schublade. 15 Min

Erinnerungen an George Harrison

Manche der Gäste - wie Phil Siemers - waren auch schon bei früheren Konzerten von Stefanie Hempel dabei. Der Schauspieler und Sänger Gustav Peter Wöhler ist sogar schon zum dritten Mal mit von der Partie. Eines der bekanntesten Lieder von George Harrison - "While My Guitar Gently Weeps" - interpretiert Heinz Rudolf Kunze.

Wie auf ihren Beatles-Touren auf St. Pauli gelingt es Stefanie Hempel auch im Konzert, wunderbar zwischen den Musiktiteln zu erzählen. Wie kam es, dass George Harrison den Monty-Python-Film "Das Leben des Brian" finanzierte? "George sagte: 'I want to see that movie' - und deswegen finanziere er den", erzählt sie. "Die Pythons nannten es später die teuerste Kinokarte aller Zeiten."

Von der ersten bis zur letzten Minute ist dieser Konzertabend ist etwas ganz Besonderes - für die Musikerinnen und Musiker auf der Bühne, die mit ganz viel Freude und Leidenschaft dabei sind, genauso wie fürs Publikum.

