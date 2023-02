Caro Emerald startet jetzt als "The Jordan" neu durch Stand: 27.02.2023 10:08 Uhr Caroline van der Leeuw ist in der Pop-Szene keine Unbekannte und startet nun unter dem Namen "The Jordan", in Anlehnung an ihre Heimat, ein zweites Mal durch.

von Thomas Steinberg

Das Jordaan Viertel ist nur knapp einen Quadratkilometer groß und liegt mitten in Amsterdam. Es wird im Osten und Westen von der Prinzen- und Singelgracht begrenzt und gilt als schönster Stadtteil der niederländischen Millionen-Metropole. Dort aufgewachsen ist Caroline van der Leeuw und daher kommt auch ihr neuer Name als Singer Songwriterin. Eigene Songs zu schreiben ist für die 41-Jährige wichtig. Sie möchte ihre Geschichte erzählen und dabei so persönlich und echt wie möglich zu sein. Im Gegensatz zu früher.

"A Night like This" von Caro Emerald wird international bekannt

2009 platzte Caroline van der Leeuw in die internationale Musikszene mit dem Retro-Hit "A Night like This". Damals stand die studierte 28-jährige Jazzsängerin plötzlich europaweit im glitzernden Pop Rampenlicht. Mit ihrer Band "Caro Emerald" räumte sie Preise ab wie den MTV Europe Music Award oder die Goldene Kamera. Ihre beiden Alben mit weiteren Hits wie "Stuck" landeten unter den Top fünf in Deutschland. Die "Caro Emerald" Songs waren großartige Musik, erklärt Caroline, nur leider nicht echt. Sie kamen nicht von ihr selbst. Schließlich löste sie die Band auf, sie zog sich zurück, wurde zweifache Mutter und jetzt folgt ihr musikalisches Comeback.

Caroline van der Leeuw will ihre innersten Gefühle offenbaren

Dem tiefen Drang, die innersten Gefühle zu offenbaren, kommt die 41-Jährige unter ihrem neuen Projektnamen "The Jordan" auf dem Album "Nowhere Near The Sky" nach. Ihre Gedanken fallen durchaus düster aus, mit positivem Ansatz, wie in dem Song "Temptation". Darin geht es um Feminismus. Das neue weibliche Selbstbewusstsein inspirierte auch Caroline rauszugehen und unabhängig zu sein.

"Nowhere Near The Sky" ist ein Independent Pop-Album

"Nowhere Near The Sky" ist ein facettenreiches, fesselndes Independent Pop-Album. Musikalisch orientiert es sich am Triphop der Neunziger etwa von "Portishead", "Massive Attack" oder "Morcheeba". Die 17 Songs wirken dennoch absolut zeitgemäß. Genau das hatte Caroline im Sinn. Sie weiß um den schmalen Grad und die Schwierigkeit, Retro-Einflüsse im eigenen Sound zu integrieren und zugleich frisch und modern zu klingen. Das ist "The Jordan" auf dem Album "Nowhere Near The Sky" perfekt gelungen.

