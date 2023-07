Bruce Springsteen: Der Boss kommt nach Hamburg Stand: 13.07.2023 22:03 Uhr Nach sechs Jahren Pause kehrt Bruce Springsteen mit seiner E Street Band auf Europas Bühnen zurück. Drei Konzerte gibt er in Deutschland, am 15. Juli ist er in Hamburg im Volksparkstadion.

Vierzehn Monate war Bruce Springsteen auf seiner "The River Tour" vor sechs Jahren in der ganzen Welt unterwegs. Nun ist "The Boss" wieder in Europa. "Nach sechs Jahren freue ich mich darauf, nächstes Jahr unsere großartigen und loyalen Fans zu sehen", hieß es vorab es auf Springsteens Webseite. "Ich freue mich, einmal mehr die Bühne mit der legendären E Street Band zu teilen. Wir sehen uns da draußen, nächstes Jahr - und darüber hinaus."

Springsteen-Tour mit drei Konzerten in Deutschland

Die große internationale Tournee begann am 28. April in Barcelona. Nach Deutschland kommen Bruce Springsteen und seine Band für drei Termine: am 12. Juni spielte er in Düsseldorf, am 15. Juli tritt er in Hamburg und am 23. Juli nach München. Enden soll die Tour am 25. Juli in Monza in Italien.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop