Britische Rockband Oasis kehrt 2025 mit einer Tour zurück Stand: 27.08.2024 09:49 Uhr Die britische Rockband Oasis hat heute bekannt gegeben, dass sie sich nach 15 Jahren wieder zusammenschließen. 2025 gehen die Brüder gemeinsam auf Tour.

Mit Songs wie "Wonderwall" und "Don't Look Back in Anger" schrieben sie Musikgeschichte. Jetzt melden sich die Brüder Noel und Liam Gallagher nach jahrelangem Streit zurück. Für 2025 planen sie als Britpopband Oasis eine Reihe von Live-Shows. Die Brüder Noel und Liam Gallagher wollen im kommenden Jahr wieder gemeinsam auf der Bühne stehen, wie sie in den Sozialen Medien ankündigten. Demnach sind Konzerte in mehreren britischen Städten geplant, darunter London und Manchester. Der Auftakt findet am 4. Juli 2025 in Cardiff statt. Der Vorverkauf startet am 31. August um 10 Uhr.

Oasis: Eine der erfolgreichsten Bands der britischen Musikgeschichte

Die Band hatte sich vor 15 Jahren getrennt, damals verließ Noel Gallagher die Gruppe im Streit mit seinem Bruder. Mit Liedern wie "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" und "Supersonic" prägte die Band aus Manchester die 1990er-Jahre. Die Gruppe wurde zu einer der erfolgreichsten Bands der britischen Musikgeschichte. Mit "Definitely Maybe" stand vor 30 Jahren das erste Album von Oasis in den Läden. Das zweite Album "(What's The Story) Morning Glory?" von 1995 gehört bis heute zu den bestverkauften Platten in Großbritannien.

Skandale und Streitigkeiten führen zur Trennung

Die Brüder machten aber auch mit Streitigkeiten und Skandalen Schlagzeilen, vor allem Frontmann Liam Gallagher. Im Sommer 2009 kündigte Noel Gallagher nach langem Streit an, er werde aus der Band aussteigen. Die Brüder setzten ihre Karrieren getrennt fort. Immer wieder gab es Spekulationen über ein Comeback. In den vergangenen Tagen verdichteten sich Hinweise, dass Noel und Liam wieder zusammen auftreten könnten. Die Tickets für die Tour nächstes Jahr gehen am Samstag in den Verkauf teilt die Band Oasis auf Instagram mit.

