Alben 2024: Neues von Coldplay, Green Day und Jennifer Lopez Stand: 04.01.2024 15:22 Uhr Indie-Rock, Latino-Pop, Elektro, Deutsch-Rap oder Hip Hop: Das neue Jahr hält für Fans verschiedenster Genres einiges bereit. Lenny Kravitz, Jennifer Lopez und Coldplay bringen ebenso neue Alben heraus wie die Giant Rooks, K.I.Z oder Ja, Panik.

Green Day macht am 19. Januar den Anfang. Mit "Saviors" veröffentlicht die Punkrock-Band ihr erstes Album seit vier Jahren. Die Single-Auskopplungen "Dilemma", "The American Dream Is Killing Me" und "Look Ma, No Brains!" haben schon mal einen Vorgeschmack gegeben. Auch eine Tour soll es geben - unter anderem mit einer Show am 16. Juni in Hamburg.

Lenny Kravitz in Bestform

Lenny Kravitz ist mit seinen Alben regelmäßig in den deutschen Top Ten vertreten. Am 15. März macht der US-Rocker mit "Blue Electric Light" das Album-Dutzend voll. Das Video zur Single "TK421" zeigt den 59-Jährigen in Bestform, musikalisch wie körperlich. Wer mehr Waschbrettbauch und Funk-Rock sehen und hören möchte - Lenny Kravitz spielt im Juni in Hamburg.

Coldplay-Album mit Stimmen der Fans

Coldplay wollen ihr Album "Moon Music" irgendwann 2024 herausbringen. Es sei fast fertig, hieß es von den vier Briten Anfang November. Das zehnte Album der Stadienfüller um Frontmann Chris Martin soll wohl als der zweite Teil des Vorgängers "Music Of The Spheres" verstanden werden. Für den Song "One World" können Fans sogar ihre eigenen Stimmen beisteuern und ein paar Sekunden lang "Ahhh" singen - Näheres dazu im Insta-Aufruf der Band.

Neues Album der Fantastischen Vier im Oktober, Tour ab Dezember

Die Fantastischen Vier bringen am 4. Oktober mit "Long Player" nach sechs Jahren mal wieder ein neues Studioalbum heraus - ihr insgesamt elftes. Mit dem neuen Album wollen die Fanta Vier ab Dezember auch gleich auf Tour gehen, mit Konzerten unter anderem in Hannover, Frankfurt und Köln. Zuletzt hatten die vier Stuttgarter mit einer Live-Platte und den "Liechtenstein Tapes" ihre mehr als 30 Jahre dauernde Karriere inklusive Neuaufnahmen von Hits wie "MfG", "Sie ist weg" oder "Die da" Revue passieren lassen.

Bewährungsprobe für Giant Rooks

Mit ihrem Debüt "Rookery" starteten die Giant Rooks vor drei Jahren national wie international durch. 2021 wurde die Indie-Band aus Hamm sogar zusammen mit den Ärzten als Lieblingsband mit dem Preis für Popkultur ausgezeichnet. Am 2. Februar erscheint "How Have You Been?". Kann das zweite Album an den Erfolg des Debüts anknüpfen?

Weitere Informationen Konzerte 2024: Diese Künstler kommen nach Norddeutschland Mit Taylor Swift und Depeche Mode kommen Megastars. Ansonsten scheint 2024 ein Jahr der Abschiedstourneen zu sein. mehr

Neuer Indie-Rock von Ja, Panik

Ebenfalls am 2. Februar erscheint "Don't Play With The Rich Kids" von Ja, Panik. Die österreichischen Vorzeige-Avantgardisten schickten im Herbst ihr unbarmherziges Indie-Rock-Brett "Dream 12059" in die Spur als Single-Vorboten für Studioalbum Nummer sieben. Sänger und Texter Andreas Spechtl hatte sich für einige Zeit nach Argentinien verabschiedet - und kam mit elf neuen Songs zurück. Die Wahlberliner kommen mit den neuen Songs auch gleich zurück auf der Bühne: ab April in Deutschland und Österreich.

Jennifer Lopez: Doku und Album erscheinen parallel

Jennifer Lopez war für ihr neuntes Album im Studio. Nach der Trennung Anfang 2004 ist Hollywood-Star Ben Affleck mittlerweile wieder in ihr Leben zurückgekehrt. Dementsprechend kann auch das 2002er-Album "This Is Me ... Then" eine Fortsetzung finden. Am 16. Februar bringt die US-Sängerin nun "This Is Me ... Now" heraus. Es sei eine "emotionale, spirituelle und psychologische Reisen, die sich über die vergangenen zwei Dekaden unternommen habe, so J-Lo. Sie wolle in ihren Songs Dinge über ihr Liebesleben klarstellen. Parallel zum Album-Release wird auf Amazon Prime eine Dokumentation mit dem Titel "This Is Me ... Now: The Film" erscheinen.

Elektro-Duo Justice macht es spannend

Wenn man den Aussagen seines Labelchefs Pedro Winter glauben darf, dann wird sich das ikonische Elektro-Duo Justice mehr als sieben Jahre nach "Woman" mit seinem vierten Album zurückmelden. Winter erklärte in einem Radiointerview, das Duo werde außerdem 2024 auf Tour gehen. Ob die beiden Franzosen noch einmal solch einflussreiche Tracks wie "D.A.N.C.E." oder "Genesis" vom bahnbrechenden 2007er-Debüt "Cross" hinkriegen? Am Neujahrstag veröffentlichte das Duo einen kleinen Songschnipsel - mehr ist über das neue Album bisher nicht bekannt.

"Görlitzer Park" gibt Vorgeschmack auf K.I.Z-Album

Die Leadsingle "Görlitzer Park" der Rapper von K.I.Z hat bereits für Furore gesorgt. Darin rappt das Trio über das Spannungsverhältnis zwischen Drogen-Hotspot und Kinderspielplatz in dem Kreuzberger Park. Am 21. Juni erscheint das gleichnamige Album der Berliner. Tarek, Maxim und Nico sind bekannt für ihre gesellschaftskritischen Texte - man darf gespannt sein, welche Themen neben dem Görli auf der Platte Platz finden.

Nach neun Jahren zurück im Studio: The Libertines

Neun Jahre sind seit dem letzten Studioalbum von The Libertines vergangen. Nun können sich die Fans auf "All Quiet on the Eastern Esplanade" freuen. Der Titel setzt sich angeblich aus dem Hotelnamen der Band und ihrer Verbundenheit zu Erich Maria Remarques Antikriegsroman "Im Westen nichts Neues" zusammen. Die elf neuen Songs erscheinen am 8. März. Die britische Band um den skandalträchtigen Sänger Pete Doherty veröffentlichte bereits im vergangenen Oktober die Single "Run Run Run". Auf dem Album seien "einige Knaller dabei", verkündete Doherty.

Ariana Grande

Ariana Grande gab in den vergangenen Tagen einige Hinweise darauf, dass auch von ihr ein neues Album zu erwarten ist. Schnappschüsse aus einem Tonstudio, ein Zettel mit der Aufschrift "See you next year" sowie der Insta-Story-Titel "two moods of the album" deuten auf die siebte Platte der Sängerin hin.

Scooter feiern 30-jähriges Jubiläum

Für Fans von Scooter hält das Jahr 2024 einiges bereit: Am 22. März erscheint das neue Album "Open Your Mind And Your Trousers", auf dem die Band um Sänger H.P. Baxxter ganze 16 Songs versammelt hat. Ihr 30-jähriges Bandjubiläum feiern Scooter dann auf einer Europa-Tournee, der "Thirty, Rough and Dirty!"-Tour. Auf der Tourliste stehen auch die norddeutschen Städte Hamburg, Bremen und Rostock.

Gossip mit "Real Power" zurück in der Erfolgsspur?

"Heavy Cross" war ihr Hit: Lange war es ruhig geworden um die Band Gossip und ihre Sängerin Beth Ditto. 2023 gab es ein Lebenszeichen mit der Single "Crazy Again". "Der Song handelt davon, verliebt zu sein und sich sicher zu fühlen", erklärte Sängerin Ditto dazu. Nun meldet sich das Trio mit einem neuen Album zurück. "Real Power" soll am 22. März veröffentlicht werden. Die neuen Songs wurden erneut produziert von Rick Rubin, der auch schon ihr 2009er-Album "Music For Men" mit "Heavy Cross" zum Erfolg führte.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 03.01.2024 | 09:55 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop