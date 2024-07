Airbeat One in Neustadt-Glewe: Die fette Party ist gelaufen Stand: 14.07.2024 07:33 Uhr In Neustadt-Glewe ist am Sonntag die Airbeat One zu Ende gegangen. Eines der größten Festivals für elektronische Musik in Deutschland zog über 200.000 Besucher an. Durch deren Abreise kann es rund um Neustadt-Glewe zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Seit 6 Uhr früh ist die Musik aus - die Airbeat One in Neustadt Glewe ist beendet. Gestern war nach Angaben der Veranstalter der besucherstärkste Tag auf dem beliebten Elektrofestival. Mehr als 65.000 Gäste strömten demnach am Sonnabend auf das Partygelände auf dem Flugplatz. Die Polizei zieht eine positive Bilanz. Seit Donnerstag feierten die Fans ohne größere Zwischenfälle. 150 bis 200 Einsatzkräfte waren täglich präsent. Wegen der Abreise ist heute in und um Neustadt-Glewe mit hohem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Der Flugplatz - eine Partyzone aus Zelten

Die Airbeat One, das größte elektronische Musikfestival des Nordens, war am Donnerstag um 16 Uhr offiziell eröffnet worden. Der Flugplatz Neustadt-Glewe glich einer Kleinstadt aus Zelten. Auf dem Hauptgelände des Festivals waren sechs Bühnen aufgebaut - die Hauptbühne war mit 180 Metern in diesem Jahr nochmals 30 Meter breiter als im vergangenen Jahr.

Motto: "Vive la France"

Die 21. Ausgabe des Festivals stand in diesem Jahr unter dem Motto "Vive La France". Auf dem rund 150 Hektar großen Festivalgelände sorgten bis Sonntag früh insgesamt 228 DJs aus aller Welt für gute Stimmung. Paul Kalkbrenner, Armin van Buuren, Scooter oder auch der Schweriner DJ KXXMA legten unter anderem an den vier Festivaltagen auf. Laut Veranstalter wurden auch viele internationale Besucher aus Dänemark und Polen erwartet. Der NDR war mit der N-JOY Bühne auf dem Campinggelände ebenfalls vertreten.

