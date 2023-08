Versus Goliath beim M'era Luna Festival 2023 Stand: 13.08.2023 15:40 Uhr Am 12. und 13. August findet das M’era Luna Festival in Hildesheim statt. NDR.de überträgt zahlreiche Acts von der Hauptbühne im Videostream. Die Auftritte gibt es im Anschluss auch als Video-on-Demand.

Florian Mäteling, Andreas Zöller und Jonas Keller-May gründen Versus Goliath 2019 in München. Musikalisch beschreibt sich das Trio auf seiner Homepage wie "ein drastischer Brandsatz zwischen Rock, Metal und Rap". Im vergangenen Jahr erscheint das Debütalbum "Liebe & Chaos". In ihren Texten lassen Versus Goliath tief in die dunklen Abgründe der heutigen Gesellschaft blicken. Doch bei aller Düsterheit zündet die Band am Ende meist einen kleinen Funken der Hoffnung. Ihre Vorfreude auf das M'era Luna ist richtig groß.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Hallo Niedersachsen | 12.08.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Musikfestivals