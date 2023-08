Project Pitchfork beim M'era Luna Festival 2023 Stand: 11.08.2023 13:32 Uhr Am 12. und 13. August findet das M’era Luna Festival in Hildesheim statt. NDR.de überträgt zahlreiche Acts von der Hauptbühne im Videostream. Die Auftritte gibt es im Anschluss auch als Video-on-Demand.

Project Pitchfork um Sänger Peter Spilles gründen sich 1990 in Hamburg. Die Band gehört zu den erfolgreichsten Vertretern des Genres Dark-Electro. Mit ihrer Musik landen Projekt Pitchfork in den deutschen Albumcharts, zweimal wird das Duo für den Echo nominiert. 2021 steigt Dirk Scheuber aus, Jürgen Jansen übernimmt am Synthesizer.

