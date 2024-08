M'era Luna Festival 2024: Sonntag ab 15.25 Uhr im Stream

Stand: 10.08.2024 21:18 Uhr

Die Schwarze Szene trifft sich wieder: Am 10. und 11. August 2024 findet das M'era Luna in Hildesheim statt. NDR.de und Arte übertragen ausgewählte Acts im Stream. Etliche Auftritte gibt es im Anschluss als Video on Demand.