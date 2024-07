M'era Luna Festival 2024: Line-up, Livestream und mehr Infos

Stand: 29.07.2024 16:30 Uhr

Die schwarze Szene trifft sich wieder! Am 10. und 11. August 2024 findet das M'era Luna in Hildesheim statt, das größte deutsche Gothic- und Rock-Festival neben dem WGT in Leipzig. NDR.de überträgt zahlreiche Acts im Stream.