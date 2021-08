M'era Luna virtuell: Die Konzerte im Video-Stream Stand: 02.08.2021 10:30 Uhr Auch 2021 sind viele Musikfestivals Corona-bedingt abgesagt worden. Das M'era Luna in Hildesheim gehört dazu. Dort treffen sich sonst bis zu 25.000 Gothic-, Wave- und EBM-Fans.

Ein Wochenende lang im August ist das Gelände auf dem Flugplatz Drispenstedt Schauplatz von Anhängern der Alternative-Musik- und Schwarzen Szene. Doch auch in diesem Jahr können die Fans dort nicht ihre Lieblingsbands feiern. NDR.de macht deshalb aus der Not eine Tugend und lässt das M'era Luna Festival wie schon 2020 virtuell stattfinden. Bis ein Uhr nachts gibt es Auftritte der Bands Mono Inc. und Subway To Sally aus der Kulturkirche in Hamburg-Altona sowie Highlight-Konzerte des Festivals 2019 im im Video-Stream zu sehen.

Die Auftritte beim M'era Luna virtuell 2021 Band Uhrzeit Video online Corvus Corax 14 Uhr 90 Tage Joachim Witt 14.40 Uhr 90 Tage Schandmaul 15.35 Uhr 90 Tage VNV Nation 17.40 Uhr 90 Tage Saltatio Mortalis 17.45 Uhr Within Temptation 18.55 Uhr 30 Tage Subway To Sally 20.10 Uhr 90 Tage Mono Inc. 21.15 Uhr 90 Tage NN 22.15 Uhr And One 23.15 Uhr 30 Tage NN 00.35 Uhr

M'era Luna 2022: Viele Acts des Vorjahres dabei

Fast 40 Acts hatten sich bereits für das M'era Luna Festival 2021 angekündigt - und fast alle werden auch ein Jahr später dabei sein. Das 21. M'era Luna Festival soll am 6. und 7. August 2022 wieder auf dem Flugplatz Hildesheim-Drispenstedt stattfinden. Zu den Headlinern gehören dann etwa ASP vs. The Little Big Men, Danzig und The Sisters Of Mercy. Tickets aus den Jahren 2020 und 2021 behalten ihre Gültigkeit. Darüber hinaus können jetzt schon offiziell Karten für 2022 gekauft werden.

Weitere Informationen M'era Luna: Die meisten Acts holen Auftritt 2022 nach Zum zweiten Mal ist das M'era Luna Festival in Hildesheim Corona-bedingt verschoben worden. Doch das Line-up für 2022 steht bereits. mehr

Dieses Thema im Programm: Show & Musik | 07.08.2020 | 06:00 Uhr