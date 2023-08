M'era Luna 2023: Ville Valo jetzt live im Stream Stand: 12.08.2023 22:45 Uhr Bis Sonntag findet das M’era Luna Festival in Hildesheim statt. NDR Kultur überträgt zahlreiche Acts von der Hauptbühne im Videostream auf NDR.de. Die Auftritte gibt es im Anschluss auch als Video-on-Demand.

Insgesamt stehen 36 Acts auf den zwei Bühnen eines der größten Gothic Festivals Europas. Für die kommende Ausgabe werden wieder 25.000 Gäste aus der ganzen Welt in Hildesheim-Drispenstedt erwartet.

M'era Luna: Von Gothik über Rock, Metal und Wave

Das M'era Luna in Hildesheim ist jedes Jahr eines der größten Treffen für Fans der Schwarzen Szene. Schwarz ist bei diesem Festival die dominante Farbe. Und die Kostüme der Besucherinnen und Besucher sind in der Regel sehr ausgefallen - von märchenhaft bis mystisch. Gothic, Rock, Metal oder Wave - das Musik-Programm ist vielfältig. Unter anderem mit dabei VV alias Ville Valo, In Extremo und Within Temptation. NDR.de überträgt sicher die Auftritte von Mono Inc., Subway to Sally, Project Pitchfork und Joachim Witt im Stream. Änderungen und Ergänzungen im Streaming-Plan werden hier bekannt gegeben.

Vorläufiger Streaming-Plan

Samstag (*Änderungen vorbehalten)



Sonntag (*Änderungen vorbehalten)



Gaukler und Gothic Fashion Town

Beim M’era Luna Festival gibt es neben viel Musik auch wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit einer Einkaufsmeile, Gauklern auf dem Mittelaltermarkt und Modenschauen, die dieses Jahr wieder durch die Gothic Fashion Town ergänzt werden. Da wird von mittelalterlichen Gewandungen über Lack und Leder bis hin zu Military und Steampunk alles verkauft, was sich die Festival-Gäste vorstellen können. Und für alle, die schon früher anreisen: Im Disco Hangar gibt es bereits seit Freitag Lesungen und Aftershowparties.

