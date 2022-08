M'era Luna 2022: Lord of the Lost Stand: 07.08.2022 19:40 Uhr Vom 6. und 7. August 2022 fand das M’era Luna Festival wieder mit Publikum statt. NDR.de und ARTE übertrugen zahlreiche Acts im Videostream. Alle Auftritte gibt es im Anschluss als Video on demand.

Die Hamburger Dark Rocker Lord of the Lost sind in Originalbesetzung schon ein wahrer Ohrenschmaus - gemeinsam mit dem Ensemble werden sie aber zu einem epischen Orchester der Finsternis. Das Ensemble bringt sowohl alte als auch neue Lord Of The Lost-Songs, unterstützt von einer Auswahl klassischer Musiker, auf die Bühne.

