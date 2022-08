M'era Luna 2022: Combichrist Stand: 07.08.2022 19:22 Uhr Vom 6. und 7. August 2022 fand das M’era Luna Festival wieder mit Publikum statt. NDR.de und ARTE übertrugen zahlreiche Acts im Videostream. Alle Auftritte gibt es im Anschluss als Video on demand.

Eigentlich wollte der Norweger Andy LaPlegua Combichrist als reines Studioprojekt begreifen. Doch die große Nachfrage nach seiner Musik ließ ihn eine Band gründen und auf Tour gehen. Seitdem rocken ihre Fans zu aggressivem Techno und Industrial. Die Texte sind hart: Oft drehen sie sich um Sex, Drogen und Gewalt. 2009 entdeckten Rammstein die Band für sich und Combichrist durften erst bei ihrer Europatournee und später in den USA als Vorgruppe spielen. Die Band verkörpert glaubwürdig die Wut und Verzweiflung, die in ihren Songs steckt und wird hat auch in Hildesheim mit ihren tanzbaren und überraschenden Rhythmen das Publikum begeistert.

