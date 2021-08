M'era Luna - Die schwarze Szene auf dem Catwalk Stand: 07.08.2021 14:00 Uhr Corona-bedingt findet das M'era Luna auch 2021 nur virtuell statt. Bei der Special Edition in der Kulturkirche in Hamburg zeigen drei Labels ausgefallene Mode - von elegant über edel bis extravagant.

Schwarz ist die dominante Farbe beim M'era Luna Festival. Und die Kostüme der Besucherinnen und Besucher sind in der Regel sehr ausgefallen - von märchenhaft bis mystisch. Bei vielen gehört Kopfschmuck unbedingt dazu - und, keiner zeigt sich ungeschminkt. In diesem Jahr müssen die Outfits noch in den Schränken bleiben. Für Fashionfans gibt es als Ausgleich eine Modenschau bei virtuellen Ausgabe des Events. Die Kulturkirche verwandelt sich in einen Laufsteg für rund 40 Models.

Dieses Thema im Programm: Show & Musik | 07.08.2020 | 06:00 Uhr