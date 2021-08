Mono Inc. laden zum musikalischen Kreuzgang Stand: 07.08.2021 14:00 Uhr Corona-bedingt findet das M'era Luna auch 2021 nur virtuell statt. Für eine Special Edition hat die Dark-Rock-Band Mono Inc. als Trostpflaster ein Konzert in der Kulturkirche in Hamburg-Altona eingespielt.

von Stefanie Grossmann

Glocken läuten, Chorsängerinnen und -sänger - gekleidet in schwarze Mönchskutten - stimmen melodische Töne an, Kerzen brennen, Rabenfiguren sind allgegenwärtig, ein Gottesbau getaucht in blaues Licht. Es ist nicht der Beginn eines stimmungsvollen Gottesdienstes in der Kulturkirche im Hamburger Stadtteil Altona, sondern eines mystischen Konzerts mit Mono Inc., das unter dem Motto Solidarität, Toleranz und Liebe steht. "We Are The Raven" - die Raben sind zurück. Die schwarzen Vögel sind das Symbol der im Jahr 2000 gegründeten Dark-Rock-Band. Und Schwarz ist eindeutig die dominierende Farbe an diesem Abend.

Hamburger Band feiert in der Kulturkirche ein Heimspiel

Für die überwiegend in dunkle Farben gekleideten "Raben" Martin Engler, Katha Mia, Carl Fornia und Martin Antonio geht es wegen der Corona-Pandemie auch dieses Jahr nicht zum M'era Luna-Festival nach Hildesheim. Stattdessen nehmen uns die Hamburger in ihrer Heimatstadt zunächst mit "The Last Crusade" auf einen musikalischen Kreuzgang mit, der im "Fegefeuer" endet. Das treibende Schlagzeug, gespielt von Katha Mia, hallt rhytmisch durch den Raum des neogotischen Gotteshauses, während Martin Engler passend zum Ambiente von heiligen Karten und Kreuzen singt und schließlich das Publikum in der Hölle willkommen heißt. Wegen strenger Hygieneauflagen sind nur rund 50 Fans zugelassen.

Mono Inc. verpacken persönliche Geschichten in Songs

Auch wenn Gitarrist Carl Fornia bei "Welcome To Hell" als Sensenmann auftritt und Mono Inc. mit Pyro-Fontänen ein "Höllenfeuer" entfachen - ganz so düster und mittelalterlich ist der Song nicht. Im Gegenteil: In dem Höllenlied spielt die Band mit aktuellen Bezügen, übt Kritik an Korruption und Betrug - und plädiert dafür, mehr Verantwortung zu übernehmen. Mono Inc. präsentieren an diesem Abend in der heiligen Halle zwölf Stücke. Darunter ist mit "Boatman" ein sehr persönlicher Beitrag, Martin Engler singt darin über seine unglückliche Kindheit. Verlust und Trennung sind immer wiederkehrende Themen der Band. Bei "When The Raven Dies Tonight" schwingt der Frontmann eine große Fahne, auf der ein Rabe abgebildet ist und singt inständig "Ist da jemand?". Die Zeile kann symptomatisch für die Corona-Zeit stehen, in der Menschen oft isoliert sind und sich nach sozialen Kontakten sehnen.

Melancholischer Moment bei "An klaren Tagen"

Wie ein Bruch im Programm wirkt das auf Deutsch gesungene "An klaren Tagen", untermalt von Flötentönen und Klavierklängen. Martin Engler und Katha Mia singen im Duett über große Gefühle: Schmerzen, Träume - und einem Flug zum Himmel als letzten Weg. Am Schluss umarmen sich die beiden. Ein ungewöhnlicher und melancholischer Moment!

"Children Of The Dark" vereint die schwarze Szene

Der Abend endet mit zwei sehr erfolgreichen Songs - "The Book Of Fire" ist der Titelsong des gleichnamigen aktuellen Albums von 2020, das im selben Jahr sogar eine Woche auf Platz eins der deutschen Album-Charts steht. "Dieser Song ist mit Sicherheit der komplexeste Titel, den wir jemals recorded haben: Tempo-, Zählzeit- und Tonartwechsel ziehen sich durch das ganze Lied", sagt Martin Engler dazu im Magazin "Time For Metal". Bei dem weltweit sehr erfolgreichen "Children Of The Dark" läuten in der jetzt sehr dunklen Kulturkirche am Anfang "Hells Bells", die tatsächlich für einen kurzen Moment an AC/DC erinnern.

Orgelklänge durchströmen schließlich den kirchlichen Raum, bevor das treibende Schlagzeug einsetzt. Ein Tribut an die Schwarze Szene von Mono Inc., die ihre Fans damit in die Nacht entlassen - nach einer Stunde an einem besonderen Ort, in einer besonderen Atmosphäre. Ein würdiges Ende des Konzerts für die M'era Luna Special Edition.

