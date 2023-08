Letzte Instanz beim M'era Luna Festival 2023 Stand: 11.08.2023 13:40 Uhr Am 12. und 13. August findet das M’era Luna Festival in Hildesheim statt. NDR.de überträgt zahlreiche Acts von der Hauptbühne im Videostream. Die Auftritte gibt es im Anschluss auch als Video-on-Demand.

Fieberhaft arbeiten die Letzte Instanz am neuen Album, das Anfang 2024 erscheinen soll. Seit über 20 Jahren vereint die Band aus Dresden Rock- und klassische Musik. Oft werden die Musiker in Schubladen mit der Aufschrift "Folk" oder "Mittelalter" gesteckt, doch Letzte Instanz sind so viel mehr. Das beweisen sie auf allen großen Festivals.

