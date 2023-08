Heldmaschine beim M'era Luna Festival 2023

Stand: 13.08.2023 16:45 Uhr

Am 12. und 13. August findet das M’era Luna Festival in Hildesheim statt. NDR.de überträgt zahlreiche Acts von der Hauptbühne im Videostream. Die Auftritte gibt es im Anschluss auch als Video on demand.