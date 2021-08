Gut drauf in Lübeck: Thomas Quasthoff & Friends beim SHMF Stand: 03.08.2021 09:19 Uhr Am Montagabend hat Bassbariton Thomas Quasthoff mit seiner Band in der Lübecker Kulturwerft Gollan gespielt. Trotz dunkler Wolken blieb es trocken beim Open Air - und die Musiker und das Publikum hatten jede Menge Spaß.

von Linda Ebener

Es gibt nichts Schöneres für Thomas Quasthoff, endlich wieder vor Publikum zu spielen. "Mich macht dieser Beruf glücklich", erzählt der Sänger. "Es balanciert einen Menschen wirklich aus, mit Musik zu tun zu haben, mit jungen Menschen zu arbeiten. Es sind ja alle jünger als ich hier, ich bin der Opa der Truppe. Und das macht schon unglaublich viel Freude."

Thomas Quasthoff & Friends: Zwei Stunden breites Grinsen

An den Keyboards spielt Simon Oslender, am Kontrabass Dieter Ilg und am Schlagzeug Wolfgang Haffner. Mit einem breiten Grinsen spielen sie fast zwei Stunden lang beim Open Air in der Lübecker Kulturwerft Gollan.

Quasthoff, der enorm wandelbare Bassbariton, beherrscht viele Genres und er weiß ganz genau, was er tut und was er will. Die Gäste des fast ausverkauften Konzerts sind davon begeistert: "Ich fand es total gut, auch noch mal seine Opernstimme im Hintergrund herauszuhören - es ist echt wahnsinnig, was er so kann", meinte eine Besucherin.

Früher Klassik, heute Jazz

Angefangen hat die Karriere für Thomas Quasthoff nicht mit dem Jazz, sondern mit klassischer Musik. Doch als sein Bruder 2010 starb, blieb ihm seine Stimme für anderthalb Jahre weg. Freunde brachten ihn auf die Idee, Jazz zu machen.

"Es ist sehr viel freier und sehr viel entspannter", sagt Quasthoff. "Ich mache das Ganze völlig ohne Druck, einfach nur, weil es mir Spaß macht, mit diesen unfassbaren Musikern zusammenzuarbeiten. Wenn dann noch Leute kommen und das hören wollen, ist es umso schöner." Spaß hat auch das Publikum, denn Thomas Quasthoff nimmt sich nicht ganz so ernst - das zeigt er an diesem Abend immer wieder.

Thomas Quasthoff: "Musik ist unser Brot"

Egal ob Lieder von Frank Sinatra, Joe Cocker oder "Imagine" von John Lennon - ohne Musik geht es für den bekanntesten Bassbariton der Welt nicht: "Wir sind einfach Vollblutmusiker. Es wird leider von der Politik viel zu viel abgesagt, was eigentlich nicht nötig wäre, es abzusagen. Man sollte dabei auch immer bedenken: Es ist unser Brot - nicht nur, dass wir damit Geld verdienen, das ist in meinem Fall eher sekundär. Aber Menschen brauchen Musik einfach, um das soziale Gefüge zusammenzuhalten. Sonst drehen die Leute einfach durch."

Zum Abschluss gibt es dann noch ein klassisches Stück von Johannes Brahms: das "Wiegenlied" - guten Abend, gut’ Nacht.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 03.08.2021 | 06:40 Uhr