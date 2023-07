SHMF heute im Livestream: Maisky & Järvi in Lübeck Stand: 03.07.2023 13:45 Uhr Seit über fünf Jahrzehnten gehört er zur internationalen Cellisten-Elite: Mischa Maisky. Anlässlich seines 75. Geburtstags hat ihn das Schleswig-Holstein Musikfestival zu einer Mini-Residenz mit vier Konzerten eingeladen. Der Auftakt aus Lübeck ist heute ab 19.30 Uhr im arte-Livestream zu sehen.

Für das Konzert mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen unter Paavo Järvi hat Maisky eines der beliebtesten Werke der Celloliteratur ausgesucht: die "Rokokovariationen" von Peter Tschaikowsky, in denen es virtuos und glanzvoll zugeht. Maisky stellt zwei ausdrucksstarke, innige Stücke dazu: "Kol Nidrei" von Max Bruch und das "Nocturne d-Moll" von Tschaikowsky.

Auftritt mit Deutscher Kammerphilharmonie Bremen unter Paavo Järvi

Umrahmt wird sein Auftritt von der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen unter Paavo Järvi mit zwei der Londoner Sinfonien von Joseph Haydn, der Sinfonie Nr. 93 und Haydns letzter Sinfonie Nr. 104. Mit den Sinfonien widmet sich das Orchester der "Musikmetropole London", die in diesem Jahr beim Schleswig-Holstein Musikfestival besonders im Fokus steht. Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ist mit ihrem Haydn auf Erfolgskurs: sie wurde für ihre Interpretation für den "Grammophone Classical Music Award" als "Orchestra of the Year 2023" nominiert.

Auch im Radio ist das Konzert zu hören: NDR Kultur überträgt ab 20 Uhr zeitversetzt aus der Musik- und Kongresshalle in Lübeck.

