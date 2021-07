SHMF: Sol Gabetta begeistert in Lübeck Stand: 26.07.2021 11:59 Uhr Sol Gabetta ist dem Schleswig-Holstein Musik Festival seit Jahren verbunden. Am Samstag und Sonntag gab die Ausnahme-Cellistin zwei Konzerte mit dem Kammerorchester Basel in der Lübecker MuK.

Mit Werken von Schubert, Fauré und Camille Saint-Saëns waren Sol Gabetta und das Kammerorchester Basel nach Lübeck gekommen. Es waren zwei Auftritte vor der ausverkauften Musik- und Kongresshalle, die das Publikum begeistert feierte und die Sol Gabetta auf der Bühne sichtlich genoss: "Ich habe jetzt fast mehr Freude als früher. Mittlerweile kann ich ganz genau aussuchen, was ich machen will und mit wem. Für mich geht es um die Qualität und nicht um die Quantität. Qualität bedeutet gerade, mit wem man zusammenspielt", sagte die Cellistin im Interview mit dem Schleswig-Holstein Magazin.

SHMF: Dirigent Holliger voller Lob für Cellistin Gabetta

Mit dem Kammerorchester Basel und Heinz Holliger spielt sie offenbar sehr gern zusammen, was auf Gegenseitigkeit beruht: "Wir kennen uns gut und ich mag sehr gern, dass sie völlig natürlich spielt, ohne jedes Make-up, sondern ganz klar alles ausspielt und nicht so ein Theater vollführt wie viele Kolleginnen und Kollegen in ihrem Fach. Und dazu hat sie ein ganz unglaubliches Gehör und intoniert glockenrein. Das finde ich sehr wohltuend für meine Seele", lobt Holliger seine Solistin.

Gabetta begeistert Fans mit Stradivari von 1717

Gabetta, die eine große Fangemeinde hat und dutzende Musikpreise abräumen konnte, spielt auf einer Stradivari von 1717. "Es ist vielleicht gerade die Geschichte, die Aura, die ein Instrument mit sich trägt, die das Instrument ausmacht. Vielleicht klingt es manchmal besser, vielleicht klingt es manchmal nicht unbedingt besser. Aber die Aura und die Geschichte des Instruments - das ist natürlich etwas ganz Großartiges und Einmaliges", so Gabetta über ihr Instrument. Diesen Zauber spürt auch Gabettas große Fangemeinde, die zum Teil weit gereist ist, um sie in Lübeck zu hören. Der einhellige Tenor: Es hat sich gelohnt.

