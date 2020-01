Stand: 22.01.2020 11:49 Uhr - NDR Kultur

Leonard Bernstein Award für Flötisten Karapanos

Stathis Karapanos wird mit dem diesjährigen Leonard Bernstein Award des Schleswig-Holstein Musik Festivals ausgezeichnet. Erstmals erhält ein Flötist den begehrten Preis.

Stathis Karapanos wurde 1996 in Athen geboren. Im Alter von sechs Jahren erhielt er seinen ersten Flötenunterricht. Als er neun war, zog die Familie nach Bulgarien. Hier wurde er Student an der National School of Music von Sofia "NMU Lyubomir Pipkov". Es folgten Meisterkurse und erste Auftritte als Solist mit professionellen Orchestern. Doch Karapanos wollte weiterlernen. 2012 nahm er ein Studium an der Hochschule für Musik Karlsruhe auf, das er mit Auszeichnung abschloss, und wechselte anschließend ans Conservatoire de Paris.

Stathis Karapanos: Zu Hause in vielen Kulturen

Karapanos sieht seine interkulturellen Erfahrungen als Bereicherung. "Die Identifikation mit der Musik ist mein Zuhause. Mit 17 Jahren habe ich Maestro Eschenbach kennengelernt und genau das von ihm gelernt: Die wichtigste Kultur ist für mich die Musik. Sie ist ein ganz großer Teil von mir. Musik hat keine Grenzen, sie verlangt nichts von einem - nur, dass man zuhört. Man braucht keine speziellen Kenntnisse, kein Wissen, keine Sprache, um Musik zu hören, vor allem, um sie zu fühlen. Musik trägt man in sich, im Herzen und in der Seele", erklärte der Flötist 2019 in einem Interview zu seinem Auftritt beim Musikfestival Young Euro Classic.

Bisherige Preisträger: Lang Lang, Carpenter und Grubinger

Seit 2002 wird der mit 10.000 Euro dotierte Leonard Bernstein Award von der Sparkassen-Finanzgruppe gestiftet und im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals verliehen. Lang Lang, Cameron Carpenter und Martin Grubinger gehören zu den Musikern, die den Leonard Bernstein Award bereits erhalten haben.

