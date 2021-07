SHMF-Konzerte mit Hélène Grimaud im Juli abgesagt Stand: 12.07.2021 16:56 Uhr Aufgrund von Einreisebeschränkungen kann Hélène Grimaud ihre geplanten Konzerte im Juli beim Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) nicht wahrnehmen. Das teilten die Organisatoren des Festivals am Montag mit.

Betroffen sind die Konzerte, die für den 18. Juli in Flensburg, den 19. und 20. Juli in Lübeck, den 23. Juli in Rendsburg, den 24. Juli in Hamburg und den 28. Juli in Kiel geplant waren.

"Ich bin sehr traurig, diesen Monat nicht mit Ihnen allen in meinem geliebten Deutschland und der magischen Region Schleswig-Holstein zu sein. Leider warte ich aufgrund von Verzögerungen, die mit dem administrativen Rückstau durch die COVID-19-Krise zusammenhängen, immer noch auf die notwendigen Unterlagen der United States Citizenship and Immigration Services, die mir erlauben, außerhalb der Vereinigten Staaten zu reisen", wird Grimaud in einer Pressemitteilung des SHMF zitiert. Die Tickets für die nicht stattfinden Termine im Juli werden zurückerstattet.

Jan Lisiecki springt an zwei Terminen ein

Nicht abgesagt sind die die Konzerte mit der Camerta Salzburg am 13. Juli in Norderstedt und am 14. Juli in Emkendorf. Hier springt, wie bereits bei den Eröffnungskonzerten, der Pianist Jan Lisiecki ein. Auch er wird Mozarts Klavierkonzert KV 466 spielen. Bereits gekaufte Karten behalten hier ihre Gültigkeit.

Konzerte mit Grimaud im August sollen stattfinden

An den beiden Abenden mit dem Tonhalle-Orchester Zürich am 19. August in Neumünster und 20. August in Hamburg halten die diesjährige SHMF-Porträtkünstlerin und die Festivalintendanz aber fest. "Ich freue mich aber sehr darauf, Sie alle im August zu sehen und für Sie zu spielen", so die diesjährige Porträtkünstlerin des SHMF.

