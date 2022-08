SHMF: Konzert von Martin Grubinger am 4. August fällt aus Stand: 03.08.2022 09:17 Uhr Der Schlagzeuger Martin Grubinger kann krankheitsbedingt nicht am 4. August in der Wunderino Arena in Kiel beim SHMF auftreten. Sein Konzert wird auf den 17. Juli 2023 verschoben. Karten behalten ihr Gültigkeit.

"Wir bedauern diesen kurzfristigen Ausfall und wünschen Martin Grubinger von Herzen, dass er schnell wieder fit ist", so SHMF-Intendant Christian Kuhnt. "Wir sind froh, dass Martin Grubinger und sein großes Team bereit sind, die aufwändige Percussion Show im nächsten Jahr, am 17. Juli 2023, am gleichen Ort nachzuholen."

"XXL Percussion Show" in Kiel: Ersatztermin am 17. Juli 2023

Der Schlagzeuger hätte am 4. August in der Wunderino Arena in Kiel auftreten sollen. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Bei Fragen dazu steht die Ticket-Hotline 0431 237070 bereit. Für Grubingers "XXL Percussion Show", die jetzt erst nächstes Jahr über die Bühne geht, gibt es außerdem noch Karten.

Auftritte mit der NDR Radiophilharmonie und Gabriel Venzago

Zwei Auftritte hatte Grubinger beim diesjährigen bereits erfolgreich absolviert: Bei seinem Shows in Lübeck am 8. Juli und in Hamburg am 9. Juli spielte er, ganz anders als sonst, zusammen mit der NDR Radiophilharmonie und dem Dirigenten Gabriel Venzago. Das Publikum war hingerissen, lobte die ungewohnte Kombination und staunte über das Schlagwerk-Arsenal und den körperlichen Einsatz des Künstlers.

Martin Grubingers Abschied kommt später als geplant

Eigentlich hatte Grubinger den Plan, sich nächstes Jahr zurückzuziehen und keine Konzerte mehr zu spielen. Das Konzert am 4. August wäre somit der Abschied vom Schleswig-Holstein Musik Festival gewesen - der jetzt später kommt als gedacht.

