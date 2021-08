SHMF: Klavier-Duo Arthur und Lucas Jussen in Plön Stand: 19.08.2021 13:45 Uhr Das Klavierduo Arthur und Lucas Jussen aus den Niederlanden haben trotz ihrer jungen Karriere schon mehrere CDs eingespielt. Nun sind sie beim SHMF in Plön aufgetreten.

von Milad Kuhpai

Das Klavier-Duo Arthur und Lucas Jussen feiert eine Bilderbuchkarriere. Alles, was man dafür braucht, haben Sie im Gepäck: Talent, gutes Aussehen, Ausdauer und - unter Geschwistern nicht immer selbstverständlich - die Brüder kommen gut miteinander zurecht. Sie sind quasi ein Herz und eine Seele. Meistens, meint Arthur Jussen: "Wir haben natürlich auch manchmal Stress, meistens ist das sehr kurz und nach zehn Minuten wieder weg. Das Wichtigste ist eigentlich, dass wir sehr viel Spaß haben. Wir sind viel unterwegs, reisen viel und ich muss sagen, dass es wirklich viel schöner ist, alles zusammen zu machen."

Nicht nur am Klavier sind die beiden Holländer ein Dreamteam, auch privat teilen die Brüder gleiche Interessen. Lucas und Arthur sind begeisterte Fußball-Fans. Mit brennendem Herzen sind sie bei wichtigen Spielen dabei, im Zweifel sogar während eines Konzerts. So zum Beispiel bei der EM-Niederlage Holland gegen Tschechien Anfang Juni, erzählt Jonas: "Wir sind dann auf die Bühne gegangen, haben dort zwei Stücke gespielt und sind danach Backstage. Der Klavierstimmer sagte zu uns: 'Sieht nicht gut aus: Eins zu Null'. Das war blöd. Wir sind dann wieder auf die Bühne und haben zwei Stücke gespielt. Dann wieder nach hinten. Der Stimmer sagte wieder: 'Jungs, sieht immer noch nicht gut aus: Zwei zu Null'. Das war wirklich spannend und auch blöd. Aber immerhin haben wir doch noch gut Klavier gespielt. Hoffentlich geht das nächstes Mal besser, wenn wir die WM spielen."

Ein sympathisches Bruder-Doppel am Klavier

Auch in Fragen, was beide voneinander unterscheidet, besteht Einigkeit. Um beim Thema Fußball zu bleiben, ist Lucas eher der Mittelfeldspieler, so Lucas: "Und der Arthur hat wirklich mehr Technik und eigentlich mehr Talent. Er wäre mehr so ein Kai Havertz. Ist das ein guter Vergleich, Arthur? Bist Du damit einverstanden?" Woraufhin Arthur antwortet: "Ja, damit bin ich froh. Und Lucas kann dafür sehr gut kochen. Ich bin die Person, die alles vorbereitet, das Gemüse schneidet und alles abwäscht. Lucas sagt dann, wie es sein muss. Er hat wirklich ein Gefühl fürs Kochen."

Es gibt keine Nummer eins und keine Nummer zwei unter den Brüdern. Sowohl auf der Bühne als auch außerhalb heißt es immer: 50/50. Vielleicht auch ein Erfolgsgeheimnis. Auch wenn es mal brenzlig wird, behalten die beiden ein kühlen Kopf. Lucas und Arthur Jussen: ein sympathisches, brüderliches Doppel am Klavier.

