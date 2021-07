SHMF: Gewinnen Sie Karten für das Eröffnungskonzert

NDR Kultur verlost Tickets für Jan Lisiecki beim SHMF Stand: 02.07.2021 07:00 Uhr Mit dem Pianisten Jan Lisiecki und dem NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung von Pablo Heras-Casado startet am Wochenende das Schleswig-Holstein Musik Festival. NDR Kultur verlost Karten für die Eröffnungskonzerte.

Eigentlich hätte das Festival mit der diesjährigen Porträtkünstlerin Hélène Grimaud starten sollen. Doch aufgrund von Reisebeschränkungen musste die französische Pianistin die Eröffnungskonzerte absagen. Deswegen hat sich Grimaud entschieden, neben ihren weiteren Einsätzen beim SHMF im Juli in Flensburg und Lübeck zwei zusätzliche Konzerte zu geben.

Das Voreröffnungskonzert und das Eröffnungskonzert - beide in der Lübecker Musik- und Kongresshalle - spielt nun der noch junge und doch schon preisgekrönte Kanadier Jan Lisiecki. Auf dem Programm stehen Franz Schuberts Sinfonie Nr. 6 C-Dur D 589 und das Klavierkonzert Nr. 3 c-Moll op. 37 von Ludwig van Beethoven.

NDR Kultur verlost Karten für Eröffnungskonzerte

NDR Kultur verlost insgesamt sechs Karten für die beiden Eröffnungskonzerte: 1 x 2 Karten für das Voreröffnungskonzert am Samstag, 3. Juli und 2 x 2 Karten für das Eröffnungskonzert am Sonntag, 4. Juli. Beide Konzerte finden um 20.00 Uhr in der Lübecker Musik- und Kongresshalle statt. Machen Sie jetzt mit: Suchen Sie sich eines der beiden Konzerte aus und füllen Sie die persönlichen Daten im nachfolgenden Formular aus. Mit Glück sind Sie am Wochenende mit dabei! Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Ihre Daten Name, Vorname: * Begleitperson Name, Vorname: Straße, Nr.: Ort, PLZ: E-Mail: * Telefon: * Datum, Zeit, Konzert und Ort: Voreröffnungskonzert SHMF, Lübeck Eröffnungskonzert SHMF, Lübeck Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 02.07.2021 | 07:00 Uhr