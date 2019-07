Stand: 21.07.2019 13:56 Uhr

SHMF: "Flying Steps" tanzen Breakdance zu Bach von Annafried Stürmer

Sie sind vierfacher Weltmeister und mit ihrem Breakdance eine der erfolgreichsten Urban Dance Companies der Welt: die "Flying Steps". Am Sonnabend waren sie in der Kieler Sparkassenarena zu sehen - im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF). Das Besondere an der Truppe: Die Flying Steps tanzen ihre akrobatischen Breakdance-Choreographien zu Musik von Johann Sebastian Bach.

Bachs "Wohltemperiertes Klavier" mit Breakdance-Einlagen

Am Sonnabend werden sie dazu von Pianist Christoph Hagel begleitet - zunächst ganz konventionell mit Bachs "Wohltemperierten Klavier". Tänzerin Keiko Moriyama dreht sich dazu mit grazilen Pirouetten. Doch dann kommen zu den Bewegungen des klassischen Balletttanzes Breakdanceeinlagen: Zu Moriyama in ihrem romatischen Kleid und den fließenden Bewegungen stoßen sieben Breakdancer in lässigen, sportlichen Outfits - Drehungen auf dem Kopf, statt Drehungen auf Ballettschuhen. Zu Bachs "Wohltemperiertem Klavier" entwickelt sich eine Geschichte rund um einen Auftritt. Es sieht so aus, als würden die Tänzer mit ihren Sprüngen die Gesetze der Schwerkraft aushebeln. Im Publikum gibt es dafür immer wieder verblüfften Zwischenapplaus.

Mutige Kombination

Die eingespielte moderne Version der Bach Musik fügt sich nahtlos an die live gespielten Klänge des Cembalos auf der Bühne. "Flying Bach" ist eine Mischung aus großstädtischer Straßenkultur, Ballett und der Musik des Barockmeisters Bach. Eine mutige Kombination, die funktioniert: Mehr als eine halbe Millionen Zuschauer haben die Show schon gesehen und sie hat einen ECHO gewonnen.

