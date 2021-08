Jung und virtuos: SHMF-Meisterklasse von Elisabeth Leonskaja Stand: 05.08.2021 15:14 Uhr Im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals haben sich mehrere junge Pianistinnen und Pianisten für den Meisterkurs von Elisabeth Leonskaja qualifiziert. Dienstagabend lief das Abschlusskonzert.

von Milad Kuhpai

Das Schleswig-Holstein-Musik-Festival bietet neben Konzert-Highlights auch spannende Kurse für den musikalischen Nachwuchs. In Lübeck haben sich mehrere junge Pianistinnen und Pianisten aus verschiedenen Ländern für den Klavier-Meisterkurs mit der Konzertpianistin Elisabeth Leonskaja qualifiziert, der seit Sonnabend in der Musikhochschule an den Start ging.

Sie nimmt sich den Nachwuchs so richtig zur Brust. Die russische Konzertpianistin Leonskaja ist eine der ganz Großen ihrer Zunft. Einzelne Passagen am Klavier werden so lange wiederholt, bis sie endlich sitzen. Wer in der oberen Liga mitspielen will, muss schließlich auch abliefern können.

Elisabeth Leonskaja: Die Grande Dame des Klaviers

Am Flügel sitzt einer der Teilnehmenden, der mit der Grand Dame des Klaviers die Feinheiten aus einem der bekanntesten Stücke von Franz Schubert erarbeitet. Die beiden sind nicht alleine: Im Kammermusiksaal der Musikhochschule sitzen die anderen jungen Teilnehmenden, hören zu und lernen dabei. Alle haben eine Musikerkarriere vor sich und sind nach Lübeck gekommen, um bei der Masterclass des Schleswig-Holstein Musik Festivals von der Meisterin persönlich zu lernen.

Unter ihnen auch die 19-jährige Chiara Rubino: "Also ich war tatsächlich sehr aufgeregt und sehr gespannt, was sie mir wohl so zu sagen hat - einfach, weil sie ja eine unglaublich bekannte und große Pianistin ist. Sie ist sehr freundlich aber trotzdem sehr bestimmt."

Das Besondere sei laut Rubino, dass Leonskaja in erster Linie als Konzertpianistin um die Welt reise, also nicht den ganzen Tag Klavierstunden gebe, sondern selber sehr viel spiele. "Und da bin ich sehr gespannt, was sie mir noch für Tipps und Impulse aus der direkten Praxis geben kann. Dann werde ich noch Prokofjew mit ihr machen. Und sie als Russin - da bin ich gespannt, ob sich das mit dem abgleicht, was ich über das Stück gedacht und gelernt hab", so Rubino weiter.

Für die Star-Pianistin, die in Wien lebt, ist es nicht der erste Meisterkurs in Lübeck. Ihre Erfahrungen aus den großen Konzertsälen an den Nachwuchs weiterzugeben, macht ihr besonders viel Freude: "Ich liebe junge Menschen. Eigentlich hab ich noch gar nicht vergessen, wie ich in dem Alter war. Ich habe, hoffe ich, das richtige Gespür, mit denen zu sprechen, so dass wir alle in guter Stimmung bleiben, aber das wir gleichzeitig hart arbeiten an der Sache."

Auf dem Weg zur Konzertpianistin

Diese harte Arbeit sieht vielfältig aus: Bei dem einen Schüler wird die meiste Zeit gespielt, bei der nächsten Schülerin sehr viel über das Stück gesprochen. So unterschiedlich die Teilnehmenden sind, so unterschiedlich läuft auch der Unterricht: "Man muss flexibel sein, so wie es kommt. Jeder ist anders. Was hat er davon, dass ich sage: Bei dieser Stelle musst du weniger Pedal nehmen? Das heißt, man muss reden und dabei etwas erwecken. Was kann man wirklich in drei Tagen ändern? Eigentlich: Anregung selbst zu denken und die Dinge zu sehen. Und deswegen bringen Zeigefinger überhaupt nie etwas", findet die Pianistin.

Für Chiara Rubino ist es noch ein weiter Weg. Dass es nicht nur auf das perfekte Klavierspiel ankommt, weiß die 19-Jährige jetzt schon. Auch die richtigen Kontakte und ein Quäntchen Glück spielen eine Rolle, sagt sie. Ob der Traum der Pianistenlaufbahn in Erfüllung geht, wird sich dann zeigen.

