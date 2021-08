SHMF: Axel Prahl gastiert mit seinem Inselorchester in Eutin Stand: 25.08.2021 14:59 Uhr Der Schauspieler und Sänger Axel Prahl ist zurzeit mit dem Programm seines aktuellen Albums "Mehr" beim Scheswig-Holstein Musik Festival zu erleben. Nach dem gestrigen Aufritt in Warder folgt heute ein Konzert in seiner Heimatstadt Eutin.

von Benedikt Stubendorff

Herr Prahl, Sie sind ja SHMF-Stammgast, kann man sagen. Ist es ein schönes Gefühl, zu Hause aufzutreten?

Axel Prahl: Ja, ich kann endlich auch meiner Mutter mal wieder einen Besuch abstatten. Aber vor allen Dingen auch den Locations in Warder und in Eutin, meiner Geburtsstadt. Ich bin Schleswig-Holstein natürlich nach wie vor sehr verbunden.

Das Konzertprogramm kommt aus dem aktuellen Album. Was erwartet uns da?

Prahl: Ich habe eine ganz besondere Überraschung für die diesjährigen Gäste: Ich habe nämlich ein plattdeutsches Lied geschrieben, und zwar zu dem Märchenklassiker "De Fischer un sien Fru". Das haben wir vertont und werden es zum Besten geben. Demnächst wird das auch als Single erscheinen. Oder beispielsweise der Titel "Heute fange ich an", den ich mehr oder weniger für mich selber geschrieben habe, um einfach ab und zu auch mal die Bremse zu ziehen. Das sind die Themen, die mich so ein bisschen umtreiben und zu denen ich dann Lieder mache. Und die werde ich mit meinem formidablen Inselorchester spielen. Wir sind zehn Leute auf der Bühne, mit Streicher-Trio, Bratsche, Violine, Cello und bisweilen auch gestrichenem Kontrabass. Das wird bestimmt nett. Wir hatten ja schon mal ein Konzert in Eutin, und das haben wir sehr genossen.

Das bereits ausverkaufte Open-Air-Konzert mit Axel Prahl und dem Inselorchester startet um 19 Uhr auf der Eutiner Freilichtbühne.

