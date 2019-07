Stand: 31.07.2019 11:37 Uhr

Berührungspunkte zwischen Bach und Robinson Crusoe von Robert Tschuschke

Johann Sebastian Bach steht in diesem Jahr bekanntlich im Mittelpunkt des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Doch wer war dieser Johann Sebastian Bach eigentlich genau? Das haben Schauspieler Axel Milberg, bekannt aus dem Kieler Tatort, und Pianist Caspar Frantz versucht herauszufinden. Am Mittwoch waren sie mit ihrem Programm "Bach auf der Spur" vor ausverkauftem Haus im Kuhstall auf dem Gut Pronstorf.

Axel Milberg sitzt noch nicht einmal an seinem Tisch auf der kleinen Bühne, da setzt er bereits den Ton für den Abend: "Ich finde das langweilig. Ich sehe schon das Publikum und alle sitzen da stocksteif und feierlich und sagen: 'Unser Bach jawoll! Und der Dreißigjährige Krieg und alles ist ganz schrecklich.'"

Deshalb wagt der Schauspieler einen ganz neuen, ungewöhnlichen Ansatz, um Johann Sebastian Bach näherzukommen: und zwar mit "Robinson Crusoe" von Daniel Defoe. Der Schriftsteller Defoe war ein Zeitgenosse von Bach.

Barocke Lyrik als Prolog des Abends

Doch bevor Milberg aus "Robinson Crusoe" vorliest, trägt er eine Handvoll barocker Gedichte vor - eine Art Prolog mit Augenzwinkern: "Es geht uns wie dem, der Feuerwerke macht. Ein Augenblick verzehrt oft eines Jahres Sorgen."

Der Pianist Caspar Frantz beginnt den musikalischen Teil des Abends mit einem Stück des Komponisten Dieterich Buxtehude. Viele im Publikum schließen während des Spiels die Augen.

Nur wenig später halten die Besucher den Atem an, wenn Robinson Crusoe um sein Leben schwimmt. "Die Welle, die über mir zusammenschlug, begrub mich 20 bis 30 Fuß tief in ihrem Inneren und ich spürte, wie ich mit enormer Kraft und Geschwindigkeit ein erhebliches Stück Richtung Ufer getragen wurde. Doch ich hielt den Atem an und versuchte mit all seiner Kraft vorwärts zu schwimmen", donnert Milberg.

SHMF: Bach auf der Spur mit Axel Milberg und Caspar Frantz NDR Kultur - Matinee - 31.07.2019 10:20 Uhr Autor/in: Robert Tschuschke







Gott und Glaube: Berührungspunkte zwischen Bach und Crusoe

Mit dem Einsatz der vor 300 Jahren erschienen Geschichte des Schiffbrüchigen Robinson Crusoe, stellt Pianist Frantz nun auch Werke von Bach in den Mittelpunkt. Die Musik wechselt sich mit den teilweise abenteuerlichen, teilweise philosophischen Szenen ab. Bach und Daniel Defoes Roman verschmelzen so zwar nicht, doch haben sie gewisse Berührungspunkte.

Das wird am stärksten deutlich, wenn es um Gott und Glauben geht:: "Ich dankte Gott demütig und von Herzen dafür, dass ich in meiner Einsamkeit glücklicher sein konnte, als ich es in einem Leben in Gesellschaft und mit allen Annehmlichkeiten der Welt je gewesen wäre." Solche Passagen in "Robinson Crusoe" erinnern an barocke Gedichte, wie die von Andreas Gryphius und an die Kritik an der Eitelkeit des Menschen.

Es folgen weitere abenteuerliche Szenen und musikalisch höchst anspruchsvolle Passagen bis der Abend nach fast zwei Stunden mit viel Applaus, aber auch kritischen Tönen endet.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Matinee | 31.07.2019 | 10:20 Uhr