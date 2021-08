SHMF 2021: Musikfestival verzeichnet rund 101.000 Besucher

SHMF-Bilanz: Musikfestival verzeichnet rund 101.000 Besucher Stand: 27.08.2021 08:00 Uhr Nach rund 200 Veranstaltungen endet am Sonntag das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) mit dem Auftritt des russischen Pianisten Daniil Trifonov im Kieler Schloss. Intendant Christian Kuhnt ist nach acht Wochen Festival sehr zufrieden.

von Linda Ebener

Es sei ein unglaublicher Erfolg gewesen, von dem man im Frühjahr nicht zu träumen gewagt habe, sagt Kuhnt. "Wir sind total euphorisch, denn wir blicken immer wieder zurück in den Zeitraum, als wir nicht wussten, ob wir überhaupt Publikum begrüßen dürfen und wie viele Menschen zugelassen sein werden." Rund 101.000 Besucherinnen und Besucher kamen zu den Konzerten des SHMF. Damit wurden knapp 90 Prozent aller Tickets verkauft. "Das ist schon ein kleines Wunder", so Kuhnt. Die meisten Konzerte fanden wegen Corona unter freiem Himmel statt.

SHMF-Programm 2022 wird am 25. Februar veröffentlicht

Das Festival gastierte an insgesamt fast 80 Spielstätten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Süddänemark und dem nördlichen Niedersachsen. Im Mittelpunkt stand die Musik des Frühromantikers Franz Schubert. Für die französische Pianistin Hélène Grimaud, die wegen Einreisebeschränkungen nicht am Festival teilnehmen konnte, sprang der kanadische Shooting Star Jan Lisiecki ein. Das Festivalprogramm für das kommende Jahr wird am 25. Februar veröffentlicht, mit dabei sind unter anderem Gregory Porter und Tom Jones.

