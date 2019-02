Stand: 22.02.2019 11:00 Uhr

SHMF 2019 so groß wie noch nie von Benedikt Stubbendorff

Rund 230 Veranstaltungen in acht Wochen: Mehr hat es beim Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) noch niemals gegeben. Am Freitag stellte Festivalintendant Kuhnt in Lübeck das Programm des kommenden Sommers vor. Die Komponistenretrospektive wird Johann Sebastian Bach gewidmet sein, als Porträtkünstlerin konnte das Festival die Niederländerin Janine Jansen gewinnen.

Insgesamt zehn Konzerte mit Janine Jansen

Das Eröffnungskonzert mit dem NDR Elbphilharmonieorchester, im Sextett mit Freunden, bis hin zum Trio mit Vater und Ehemann: Insgesamt zehn Konzerte wird die preisgekrönte 41-jährige Geigerin aus den Niederlanden gestalten. Musikalität, Virtuosität und ihr Charme seien die Hauptgründe gewesen, Janine Jansen als Porträtkünstlerin einzuladen, sagte Festivalintendant Christian Kuhnt. "Sie hat eine wahnsinnige Bühnenpräsenz. Gleichzeitig stellt sie sich ganz in den Dienst der Musik", so Kuhnt weiter. "Erstaunlicherweise war sie in den vergangenen Jahren nicht so häufig beim Schleswig-Holstein Musik Festival. Deswegen ist es für unser Publikum, aber auch für Janine Jansen eine Entdeckungsreise. Sie kennt viele Spielorte noch nicht und freut sich sehr, Schleswig-Holstein kennenzulernen."

Auch Ex-Supertramp-Frontmann Roger Hodgson kommt

An fast 120 Spielstätten wird es Veranstaltungen des SHMFs geben. Mit Klassikstars, spannenden Unbekannten und musikalischen Grenzgängern - wie dem Renegades Steel Orchestra aus Trinidad und Tobago, das auf karibischen Steeldrums Musik von Johann Sebastian Bach spielen wird. Weitere Höhepunkte sind der Auftritt von Roger Hodgson, einstiger Frontman der Band Supertramp, sowie ein Festkonzert zum 75. Geburtstag von Gründungsintendant Justus Frantz.

NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.02.2019 | 11:00 Uhr