Stand: 26.04.2019 14:48 Uhr

Kinderkulturfest neu beim SHMF von Thorsten Philipps

In Lübeck hat das Schleswig-Holstein Musik Festival am Freitag die Musikfeste auf dem Lande vorgestellt - und einen neuen Programmpunkt präsentiert: das Kinderkulturfest in Büdelsdorf bei Rendsburg.

Trommeln oder andere Musikinstrumente ausprobieren, Schmetterlinge oder Instrumente basteln - oder einfach tanzen. Das Kinderkulturfest, das in der ACO Thormannhalle in Büdelsdorf bei Rendsburg stattfindet, ist neu im Programm. Die Musikfeste des SHMF sind für Intendant Christian Kuhnt das Herzstück. "Dort erreichen wir immer wieder Menschen, die noch keinen Zugang gefunden haben zur Musik, die uns so wichtig ist - vor allem die klassische Musik", sagt er. "Das Ganze passiert in einer gelösten, ungezwungenen Atmosphäre. Und wir sprechen verschiedene Generationen an."

"Dick & Doof" in Stocksee

Wie im vergangenen Jahr hat Hannah Bregler fünf Musikkonzerte geplant: In Stocksee, Pronstorf, Ehmkendorf, Hasseldorf und Wotersen. Ein Highlight ist ihrer Ansicht nach der ganz neue Themenabend "Kino trifft Konzert" in Stocksee. "Da darf sich jeder eine Tüte Popcorn mitnehmen und es sich in der Obsthalle gemütlich machen", erzählt sie. "Es werden bekannte 'Dick & Doof'-Filme mit Oliver Hardy und Stan Laurel gezeigt. Dazu wird live am Klavier die Musik gespielt."

Sopranistin Annette Dasch tritt in Wotersen auf

Ein weiterer Programmhöhepunkt bei den Musikfesten ist der Auftritt der Sopranistin Annette Dasch gemeinsam mit ihrer Schwester Katrin am Klavier und Martin Schorn an der Klarinette in Wotersen.

