Gut gefüllte Konzerte: SHMF-Intendant zufrieden

von Thorsten Philipps

Die Organisatoren des Schleswig-Holstein Musik Festivals haben nach 108 von insgesamt 223 Konzerten eine positive Halbzeitbilanz gezogen. Von den rund 212.000 Plätzen seien 185.000 belegt. Das entspreche einer Auslastung von rund 87 Prozent. 140 Veranstaltungen seien bisher ausverkauft, teilten die Verantwortlichen mit.

Geigerin Janine Jansen begeistert

Laut Intendant Christian Kuhnt gab es mehr Veranstaltungen, daher wurden auch mehr Karten verkauft. Neben dem beliebten Schwerpunktkomponisten Johann Sebastian Bach sei die diesjährige Portraitkünstlerin Janine Jansen ein Grund für den Erfolg, so Kuhnt. "Mit ihren bisherigen Auftritten hat sie bereits Festivalgeschichte geschrieben."

Weitere Höhepunkte des SHMF sind die Goldberg-Variationen, die am 18. und 19. August auf die schwedische Tanzkompanie Andersson Dance treffen. Die israelische Sopranistin Chen Reiss interpretiert am 25. und 26. August in Plön und Neumünster mit der Akademie für Alte Musik Berlin Bach-Kantaten. Das Festival geht am 1. September in der Kieler Sparkassen-Arena mit dem live vom Orchester begleiteten Disney-Filmklassiker von 1942 "Disney in Concert - Fantasia" zu Ende.

