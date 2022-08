Große SHMF-Verlosung: "Tiger" vs. "Wunderwelt" Stand: 01.08.2022 14:48 Uhr Jede Festwoche des Schleswig-Holstein Musik Festivals feiert der NDR mit einer Verlosung, bei der es Karten für zwei ausgewählte Veranstaltungen zu gewinnen gibt. In dieser Woche stellt sich den Teilnehmenden die Frage: "Tiger" oder "Wunderwelt"?

von Benedikt Stubendorff

Vom 2. Juli bis 28. August lässt das SHMF Schlösser, Werften, Kirchen, Herrenhäuser, Industriehallen, alte Scheunen oder Stallungen Norddeutschlands und Teile Dänemarks in besonderem Glanz erstrahlen. Damit gehört es zu den größten Flächenfestivals der Welt. Das Programm umfasst neben dem Schwerpunkt der klassischen Musik auch Genres wie Pop, Jazz, Theater, Elektro, Lesungen und Comedy.

Tom Jones lässt den Tiger raus

Seine umjubelten Konzerte in ausverkauften Arenen sind immer wieder legendär. Seine Songs prägen seit 5 Jahrzehnten den Musikgeschmack. 2 Jahre hat es gedauert, jetzt wird gefeiert. Die Party zu Tom Jones‘ 80stem steigt am 6. August ab 20 Uhr in der Kieler Wunderino Arena. Den Beinamen „Tiger“ hat er übrigens von seinen vielen weiblichen Fans für seine Ausstrahlung in Songs wie „Sex Bomb“ oder „Thunderball“ erhalten.

Quadro Nuevo feiert akustische Weltmusik

Alternativ lassen Sie sich am 8. August ab 19:30 Uhr von Quadro Nuevo auf der Waldbühne in Norderstedt in die „Wunder Welt Musik“ entführen: Tango, Balkan-Swing, Balladen – verbunden zu märchenhaften Klangfabeln. Das Quartett hat die, nach eigenen Angaben, längste Reise, zu den eigenen Wurzeln unternommen und holt den reichen Schatz des Volksliedes aus seiner wechselhaften Geschichte.

Nehmen Sie jetzt am Gewinnspiel teil, indem Sie das angehängte Formular ausfüllen. Dabei können Sie ihre präferierte Veranstaltung angeben.

